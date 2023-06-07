Вучич заявил, что не прекратит продажу боеприпасов, которые могут оказаться в Украине

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не возражает против того, чтобы его страна продавала боеприпасы посредникам, которые затем предоставляют их Украине. Об этом пишет Financial Times, отмечая, что верный балканский союзник России поворачивается на Запад.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Вучич традиционно поддерживал Москву и отказывался присоединиться к западным санкциям против России после полномасштабного вторжения в Украину. Однако сейчас президент Сербии говорит, что ему известно о сообщениях правительства США об отправке сербских боеприпасов в Украину через посредников и он не планирует останавливать это.

"Возможно ли, что это происходит? Я не сомневаюсь, что это может произойти. Какая для нас альтернатива? Не производить их (боеприпасы. – Ред.)? Чтобы не продать?" — сказал Вучич в комментарии изданию.

FT предполагает, что таким изменениям в позиции Вучича способствовало то, что США, НАТО и ЕС поддержали Сербию в недавней вспышке этнической напряженности в Косово.

Отвечая на вопрос, был ли это умышленный шаг, чтобы получить одобрение западных столиц, Вучич заявил, что Белград стремится действовать "нейтрально".

"Но я не дурак. Я знаю, что часть оружия может попасть в Украину", – сказал он.

Вучич признал, что ходит по канату между Москвой и западными государствами, но сказал, что не будет помогать российским военным усилиям. "Мы присоединились ко всем резолюциям ООН", — сказал он, имея в виду заявления ООН, осуждающие полномасштабное вторжение России в Украину. "Мы присоединяемся к запрету реэкспорта, например [технологий] двойного использования в дронах... Мы не будем центром реэкспорта чего-то в Россию", – отметил Вучич.

Он добавил, что прошло время, когда он каждые три месяца общался с российским диктатором Владимиром Путиным, отметив, что уже год не поддерживает контакты с Кремлем, кроме приема гостей из Москвы. "Такого раньше не было", – сказал он.

25 апреля 2023 года глава МИД Сербии заявил, что государство изменит отношение к поддержке территориальной целостности Украины из-за ее голосования по Косово в Совете Европы.

1 июня Европейский парламент принял закон о поддержке производства боеприпасов. Это треть так называемого плана совместных закупок боеприпасов в ЕС, инициированная в контексте военной помощи Украине.

Читайте также: Разбор | Поджечь Балканы. Может ли начаться война между Косово и Сербией – и при чем здесь Россия

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.