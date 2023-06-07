Президент Сербії заявив, що не припинятиме продаж боєприпасів, які можуть передаватися Україні

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що не заперечує проти того, аби його країна продавала боєприпаси посередникам, які потім надають їх Україні. Про це пише Financial Times, зазначаючи, що вірний балканський союзник Росії повертається на Захід.

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Вучич традиційно підтримував Москву і відмовлявся приєднатися до західних санкцій проти Росії після її повномасштабного вторгнення в Україну. Проте зараз президент Сербії каже, що йому відомо про повідомлення уряду США щодо відправлення сербських боєприпасів в Україну через посередників і він не планує зупиняти це.

"Чи можливо, що це відбувається? Я не маю сумнівів, що це може статися. Яка для нас альтернатива? Не виробляти їх (боєприпаси. – Ред.)? Щоб не продати?" — сказав Вучич у коментарі виданню.

FT припускає, що таким змінам у позиції Вучича сприяло те, що США, НАТО та ЄС підтримали Сербію у нещодавньому спалаху етнічної напруженості в Косово.

Відповідаючи на запитання, чи це був навмисний крок, щоб отримати схвалення західних столиць, Вучич заявив, що Белград прагне діяти "нейтрально".

"Але я не дурень. Я знаю, що частина зброї може потрапити в Україну", – сказав він.

Вучич визнав, що ходить по канату між Москвою та західними державами, але сказав, що не допомагатиме російським військовим зусиллям. "Ми приєдналися до всіх резолюцій ООН", — сказав він, маючи на увазі заяви ООН, які засуджують повномасштабне вторгнення Росії в Україну. "Ми приєднуємось до заборони реекспорту, наприклад, [технологій] подвійного використання в дронах... Ми не будемо центром реекспорту чогось до Росії", – зазначив Вучич.

Він додав, що минули часи, коли він кожні три місяці спілкувався з російським диктатором Володимиром Путіним, зазначивши, що вже рік не підтримує контактів з Кремлем, окрім прийому гостей з Москви. "Такого раніше не було", — сказав він.

25 квітня 2023 року глава МЗС Сербії заявив, що держава змінить ставлення до підтримки територіальної цілісності України через її голосування щодо Косова в Раді Європи.

1 червня Європейський парламент ухвалив закон про підтримку виробництва боєприпасів. Це третя частина так званого плану спільних закупівель боєприпасів у ЄС, ініційована у контексті військової допомоги Україні.

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