У Косові серби-протестувальники застосували газ та гранати проти солдатів НАТО, є поранені

Військові НАТО зазнали поранень у Косові під час зіткнень з сербами-протестувальниками. Про це повідомляє Миротворча місія НАТО в Косові (KFOR) та Reuters.

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Як зазначається, близько 25 миротворців НАТО, які захищали три ратуші на півночі Косова, було поранено під час зіткнень з сербами-протестувальниками 29 травня.

Зокрема, сербські протестувальники у Звечані застосували проти солдатів НАТО сльозогінний газ та світлошумові гранати.

Миротворча місія KFOR засудила насильство.

"Під час протидії найактивнішим маргіналам кілька військовослужбовців італійського та угорського контингенту KFOR зазнали неспровокованих нападів й отримали травми з переломами та опіками внаслідок вибуху запальних пристроїв", – йдеться у повідомленні KFOR.

Міністр оборони Угорщини Крістоф Салай-Бобровницький заявив, що семеро угорських солдатів отримали серйозні поранення.

"Те, що відбувається, абсолютно неприйнятне й безвідповідальне, – заявила прем'єрка Італії Джорджа Мелоні. – Життєво важливо уникнути подальших односторонніх дій з боку косовської влади та щоб усі сторони, про які йдеться, негайно зробили крок назад, щоб знизити напруженість".

Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що 52 серби зазнали поранень, троє з них серйозні.

Президентка Косово Вьоса Османі звинуватила Вучича у дестабілізації ситуації у Косові.

"Сербські незаконні структури, перетворені на злочинні угруповання, напали на косовську поліцію, офіцерів KFOR (миротворчих сил) та журналістів. Ті, хто виконує накази Вучича щодо дестабілізації ситуації на півночі Косова, мають постати перед судом", – написала Османі у Twitter.

Вучич звинуватив у створенні напруженості прем'єр-міністра Косова Альбіна Курті та закликав сербів у Косові уникати зіткнень із солдатами НАТО.

Напружена ситуація склалася після того, як мери етнічних албанців обійняли посади в північній частині Косова, де переважає сербське населення після виборів, бойкотованих сербами.

Серби, що становлять більшість на півночі Косова, так і не прийняли проголошену в 2008 році незалежність від Сербії та, як і раніше, вважають Белград своєю столицею понад два десятиліття після повстання косовських албанців проти репресивного сербського правління.

Етнічні албанці становлять понад 90% населення Косова загалом, але північні серби вже давно вимагають виконання угоди 2013 року за посередництва ЄС щодо створення асоціації автономних муніципалітетів на їхній території.

Серби відмовилися брати участь у місцевих виборах й кандидати від етнічних албанців отримали пости мерів у чотирьох муніципалітетах з сербською більшістю.

Серби вимагають, щоб уряд Косова відсторонив мерів етнічних албанців від мерій і дозволив місцевим адміністраціям, які фінансує Белград, відновити свою роботу.

25 квітня 2023 року глава МЗС Сербії заявив, що держава змінить ставлення до підтримки територіальної цілісності України через її голосування щодо Косова в Раді Європи.

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