Вранці 29 травня до адміністративних будівель на півночі Косова були стягнути бійці та техніка KFOR ("Сили для Косова", міжнародні сили під керівництвом НАТО). Вони мають обладнання для розгону демонстрантів, повідомляє місцеве ЗМІ Kosovo Online.

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Зазначається, що декілька сотень сербів зібрались перед муніципальними будівлями на півночі Косова у містах Звечан, Лепосавич та Зубин-Поток. Вони вимагають відкликання косовської поліції та новообраних мерів-албанців.

На відео бійці KFOR у місті Лепосавичі охороняють адмінбудівлі. Також на відео присутні протестувальники. Зазначається, що ситуація там "наразі спокійна, але напружена".

ЗМІ повідомляє про "надзвичайно напружену" ситуацію у Звечані: "Біля входу в муніципальну будівлю можна побачити велику кількість бійців спецпідрозділу з протигазами та сльозогінним газом".

Серби не брали участі в місцевих виборах та відмовляються визнати владу албанських представників в муніципалітетах, де сербське населення складає понад 95%.

Сербське населення Косова не приймає декларацію країни про незалежність від Сербії, підписану 2008 року. Вони все ще вважають Белград своєю столицею.

У п'ятницю 26 травня з'явилось відео, на якому заміняють прапор Сербії на прапор Косова на адміністрації у місті Зубин-Поток. Раніше будівлю взяла під контроль поліція Албанії.

У цей день трьох із чотирьох мерів до адмінбудівель супроводжувала поліція, яку протестувальники закидали камінням. У відповідь вона застосувала сльозогінний газ і водомети, щоб розігнати протестувальників, пише Reuters.

Видання зазначає, що албанські кандидати перемогли в усіх чотирьох муніципалітетах за явки 3,5%.

Етнічні албанці складають 90% населення Косова загалом.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Косово знизити напруженість у відносинах із Сербією.

25 квітня 2023 року очільник МЗС Сербії заявив, що держава змінить ставлення щодо підтримки територіальної цілісності України через її голосування щодо Косова у Раді Європи.

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