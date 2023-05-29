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Силы НАТО блокируют админздания на севере Косово из-за сербских протестующих – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
29.05.2023, 14:09
Видео: Kosovo Online
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Утром 29 мая к административным зданиям на севере Косово были стянуты бойцы и техника KFOR ("Силы для Косово", международные силы под руководством НАТО). У них есть оборудование для разгона демонстрантов, сообщает местное СМИ Kosovo Online.

Отмечается, что несколько сотен сербов собрались перед муниципальными зданиями на севере Косово в городах Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. Они требуют отозвать косовскую полицию и новоизбранных мэров-албанцев.

На видео бойцы KFOR в городе Лепосавичи охраняют админздания. Также на видео присутствуют протестующие. Отмечается, что ситуация там "пока спокойная, но напряженная".

СМИ сообщает о "чрезвычайно напряженной" ситуации в Звечани: "У входа в муниципальное здание можно увидеть большое количество бойцов спецподразделения с противогазами и слезоточивым газом".

Сербы не участвовали в местных выборах и отказываются признавать власть албанских представителей в муниципалитетах, где сербское население составляет более 95%.

Сербское население Косово не принимает декларацию страны о независимости от Сербии, сделанную в 2008 году. Они все еще считают Белград своей столицей.

В пятницу появилось видео, на котором заменяют флаг Сербии флагом Косово на администрации в городе Зубин-Поток. Ранее здание взяла под контроль полиция Албании.

В этот день трех из четырех мэров к админзданиям сопровождала полиция, которую протестующие забросали камнями. В ответ она применила слезоточивый газ и водометы, чтобы разогнать протестующих, пишет Reuters.

Издание отмечает, что албанские кандидаты победили во всех четырех муниципалитетах при явке 3,5%.

Этнические албанцы составляют 90% населения Косово в целом.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Косово снизить напряженность в отношениях с Сербией.

  • 25 апреля 2023 года глава МИД Сербии заявил, что государство изменит отношение к поддержке территориальной целостности Украины из-за ее голосования по Косово в Совете Европы.

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Артём Джерипа
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