Экс-президент Косово, обвиняемый в военных преступлениях, предстанет перед судом

Бывший президент Косово Хашим Тачи, которого соотечественники считают героем за руководство повстанческим движением 1998-99 годов против сербского правления, приведшего к независимости Косово, 3 апреля 2023 года предстанет перед судом по обвинению в военных преступлениях во время конфликта. Об этом сообщает Reuters.

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Специальный косовский суд, созданный в Гааге, в ноябре 2020 года предъявил Тачи обвинение по 10 пунктам в военных преступлениях и преступлениях против человечности, включая преследования, убийства, пытки и насильственные исчезновения людей.

Вскоре после этого 54-летний Тачи ушел с поста президента и был переведен в Гаагу. Троим его ближайшим соратникам, в том числе двум бывшим спикерам парламента, предъявлены те же обвинения, что и бывшим боевикам Освободительной армии Косово (ОАК).

Эти четверо обвиняются в участии в "совместной преступной организации... в рамках которой совершались широкомасштабные или систематические нападения" на сербское гражданское меньшинство в Косово, а также на косовских албанцев, выступающих против ОАК. Все отвергли обвинения.

Когда Косово провозгласило независимость в 2008 году, Тачи был премьер-министром, а в 2016 году стал президентом.

Как сообщается, накануне суда по всему Косово можно было увидеть рекламные щиты с фотографиями Тачи и экс-спикера парламента Кадри Весели с надписью "Герои войны и мира".

Ветераны войны и другие косовские националистические группы объявили о проведении воскресной акции протеста в поддержку обвиняемых ОАК.

Американский юрист Грегори Кехо из группы защиты Тачи сказал, что прокурорам будет дано два года на то, чтобы завершить представление доказательств.

"Этот человек приносил жертвы на протяжении всех этих лет, и, надеюсь, мы сможем показать это в зале суда и показать, что он был честным, правдивым человеком, и добиться его оправдания", — сказал он.

Специальный косовский суд был создан отдельно от уголовного трибунала ООН по бывшей Югославии (МТБЮ), который также находился в Гааге – судил в основном сербских чиновников за военные преступления в конфликтах в Хорватии, Боснии и Косово.

Считается, что более 13 000 человек, большинство из которых составляют 90% этнических албанцев в Косово, погибли во время повстанческого движения в конце 1990-х годов, когда оно еще было провинцией Сербии при тогдашнем сильном президенте Слободане Милошевиче.

24 июня 2020 года стало известно, что спецпрокуратура в Гааге выдвинула против Тачи обвинения в военных преступлениях.

13 июля Тачи дал показания на допросе в Гааге, он не считает себя виновным.

В ноябре 2020 Тачи подал в отставку из-за обвинения в военных преступлениях.

Наталія Медведєва

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