Сербия может изменить отношение к территориальной целостности Украины из-за Косово

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что Сербия изменит отношение к поддержке территориальной целостности Украины из-за ее голосования по Косово в Совете Европы. Его слова передает издание Политика.

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По его словам, Сербия была "неприятно удивлена" тем, что Украина воздержалась во время голосования в Совете Европы по непризнанному Косово.

"Вся эта история [война России против Украины] базируется на территориальной целостности. Вы знаете, с каким усилием мы голосуем за все резолюции, осуждение нарушения территориальной целостности Украины во всех резолюциях по всему миру, а когда речь идет о нашей территориальной целостности, они воздерживаются", – сказал он.

Дачич отметил, что внешняя политика базируется на взаимности, поэтому эта ситуация повлияет на позиции Сербии по территориальной целостности Украины в будущем.

"Сейчас нам нужно больше защищать территориальную целостность Украины или Боснии и Герцеговины, разрушать наши интересы, потому что мы разрушаем отношения с Россией, и чтобы они воздержались при голосовании. Я этого не понимаю", – резюмировал он.

21 апреля 2023 года президент Сербии Александр Вучич заявил, что государство будет выкупать все сербское оружие, чтобы оно не оказалось в Украине.

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Артем Джеріпа

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