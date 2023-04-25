UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Сербия может изменить отношение к территориальной целостности Украины из-за Косово

Цей матеріал також доступний українською
25.04.2023, 13:55
Сербия может изменить отношение к территориальной целостности Украины из-за Косово - Фото
Ивица Дачич (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что Сербия изменит отношение к поддержке территориальной целостности Украины из-за ее голосования по Косово в Совете Европы. Его слова передает издание Политика.

По его словам, Сербия была "неприятно удивлена" тем, что Украина воздержалась во время голосования в Совете Европы по непризнанному Косово.

"Вся эта история [война России против Украины] базируется на территориальной целостности. Вы знаете, с каким усилием мы голосуем за все резолюции, осуждение нарушения территориальной целостности Украины во всех резолюциях по всему миру, а когда речь идет о нашей территориальной целостности, они воздерживаются", – сказал он.

Дачич отметил, что внешняя политика базируется на взаимности, поэтому эта ситуация повлияет на позиции Сербии по территориальной целостности Украины в будущем.

"Сейчас нам нужно больше защищать территориальную целостность Украины или Боснии и Герцеговины, разрушать наши интересы, потому что мы разрушаем отношения с Россией, и чтобы они воздержались при голосовании. Я этого не понимаю", – резюмировал он.

  • 21 апреля 2023 года президент Сербии Александр Вучич заявил, что государство будет выкупать все сербское оружие, чтобы оно не оказалось в Украине.

Читайте также: Вучич назвал ложью слухи о том, что Сербия продала снаряды Украине: Никакой единицы

Артем Джеріпа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война геополитика косово сербия Ивица Дачич
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 