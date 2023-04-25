Сербия может изменить отношение к территориальной целостности Украины из-за Косово
Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что Сербия изменит отношение к поддержке территориальной целостности Украины из-за ее голосования по Косово в Совете Европы. Его слова передает издание Политика.
По его словам, Сербия была "неприятно удивлена" тем, что Украина воздержалась во время голосования в Совете Европы по непризнанному Косово.
"Вся эта история [война России против Украины] базируется на территориальной целостности. Вы знаете, с каким усилием мы голосуем за все резолюции, осуждение нарушения территориальной целостности Украины во всех резолюциях по всему миру, а когда речь идет о нашей территориальной целостности, они воздерживаются", – сказал он.
Дачич отметил, что внешняя политика базируется на взаимности, поэтому эта ситуация повлияет на позиции Сербии по территориальной целостности Украины в будущем.
"Сейчас нам нужно больше защищать территориальную целостность Украины или Боснии и Герцеговины, разрушать наши интересы, потому что мы разрушаем отношения с Россией, и чтобы они воздержались при голосовании. Я этого не понимаю", – резюмировал он.
- 21 апреля 2023 года президент Сербии Александр Вучич заявил, что государство будет выкупать все сербское оружие, чтобы оно не оказалось в Украине.
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