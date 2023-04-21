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Сербия будет выкупать все свое оружие, чтобы оно не оказалось в Украине – Вучич

Цей матеріал також доступний українською
21.04.2023, 10:04
Сербия будет выкупать все свое оружие, чтобы оно не оказалось в Украине – Вучич - Фото
Александр Вучич (Фото: EPA)

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что сербская армия будет закупать все произведенное в стране вооружение в течение трех лет, чтобы отвергнуть подозрения по вооруженной поддержке Украины или России в их войне. Об этом он рассказал на сербском телевидении, передает PTC.

По словам премьера, он понимает, что часть сербского оружия и боеприпасов "окажется в Украине или на российской, или на украинской стороне".
Именно поэтому, а также для усиления собственной армии, вооруженные силы страны будут выкупать все оружие, которое произведет ВПК Сербии, говорит он.
"В конечном счете окажется ли это в Украине? Возможно. Знаем ли мы, что так может произойти? Мы знаем, но какой наш выбор? Нужно ли разрывать долгосрочные контракты с Америкой, закупающей треть, четверть боеприпасов – вы хотите заводы закрыть?" – сказал премьер.

 На заводах сербской военной промышленности производится более 200 видов разного оружия, отметил Вучич.
  • 12 апреля 2023 года Reuters сообщили, что Сербия могла согласиться или уже передать оружие Украине, говорится в "слитых" документах.
  • Глава Минобороны Сербии заявил, что страна не посылает оружие Украине.

Читайте также: Вучич не исключает того, что сербское оружие могло добраться до Украины через посредников

Артем Джеріпа
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