Сербия будет выкупать все свое оружие, чтобы оно не оказалось в Украине – Вучич
21.04.2023, 10:04
Александр Вучич (Фото: EPA)
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что сербская армия будет закупать все произведенное в стране вооружение в течение трех лет, чтобы отвергнуть подозрения по вооруженной поддержке Украины или России в их войне. Об этом он рассказал на сербском телевидении, передает PTC.
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По словам премьера, он понимает, что часть сербского оружия и боеприпасов "окажется в Украине или на российской, или на украинской стороне".
Именно поэтому, а также для усиления собственной армии, вооруженные силы страны будут выкупать все оружие, которое произведет ВПК Сербии, говорит он.
"В конечном счете окажется ли это в Украине? Возможно. Знаем ли мы, что так может произойти? Мы знаем, но какой наш выбор? Нужно ли разрывать долгосрочные контракты с Америкой, закупающей треть, четверть боеприпасов – вы хотите заводы закрыть?" – сказал премьер.
На заводах сербской военной промышленности производится более 200 видов разного оружия, отметил Вучич.
На заводах сербской военной промышленности производится более 200 видов разного оружия, отметил Вучич.
- 12 апреля 2023 года Reuters сообщили, что Сербия могла согласиться или уже передать оружие Украине, говорится в "слитых" документах.
- Глава Минобороны Сербии заявил, что страна не посылает оружие Украине.
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