Сербия будет выкупать все свое оружие, чтобы оно не оказалось в Украине – Вучич

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что сербская армия будет закупать все произведенное в стране вооружение в течение трех лет, чтобы отвергнуть подозрения по вооруженной поддержке Украины или России в их войне. Об этом он рассказал на сербском телевидении, передает PTC.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам премьера, он понимает, что часть сербского оружия и боеприпасов "окажется в Украине или на российской, или на украинской стороне".

Именно поэтому, а также для усиления собственной армии, вооруженные силы страны будут выкупать все оружие, которое произведет ВПК Сербии, говорит он.

"В конечном счете окажется ли это в Украине? Возможно. Знаем ли мы, что так может произойти? Мы знаем, но какой наш выбор? Нужно ли разрывать долгосрочные контракты с Америкой, закупающей треть, четверть боеприпасов – вы хотите заводы закрыть?" – сказал премьер.



На заводах сербской военной промышленности производится более 200 видов разного оружия, отметил Вучич.

12 апреля 2023 года Reuters сообщили, что Сербия могла согласиться или уже передать оружие Украине, говорится в "слитых" документах.

Глава Минобороны Сербии заявил, что страна не посылает оружие Украине.

Читайте также: Вучич не исключает того, что сербское оружие могло добраться до Украины через посредников

Артем Джеріпа

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.