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Минобороны Сербии: Это ложь, что мы присылаем оружие Украине

Цей матеріал також доступний українською
12.04.2023, 13:35
Минобороны Сербии: Это ложь, что мы присылаем оружие Украине - Фото
Милош Вучевич на оборонном форуме в Брюсселе (фото – EPA)

Министр обороны Сербии Милош Вучевич опроверг информацию о передаче Украине сербского оружия. Об этом пишет Euronews.rs со ссылкой на его слова.

Реагируя на публикацию Reuters со ссылкой на слитые документы Пентагона, в которых речь шла о том, что Сербия якобы пообещала или уже предоставила военную помощь Украине, он назвал это "ложью".
"В очередной раз опубликована ложь о том, что Сербия продает оружие Украине. Чья-то цель, очевидно, состоит в том, чтобы дестабилизировать нашу страну и втянуть ее в конфликт, в котором мы не будем участвовать", — сказал сербский министр.

По словам Вучевича, Белград продает оружие третьим странам, которые далеки от войны России против Украины и не имеют к ней отношения.

"Всегда существует вероятность того, что какое-то оружие каким-то магическим образом будет найдено на территории конфликта, но это не имеет абсолютно никакого отношения к Сербии. Это вопрос к тем странам, которые не уважают международные нормы, договорные положения и деловую практику", – сказал Вучевич.
Он еще раз подчеркнул, что Сербия не посылала Украине оружие и назвал информацию об этом "ложными спекуляциями".
  • 13 марта 2023 года министр экономики Сербии выступил за введение санкций против России, ранее страна воздерживалась от этого.
  • 19 марта президент Сербии заявил, что ордер МУС на арест Владимира Путина "только продолжит войну в Украине".

Читайте также: Вучич не исключает того, что сербское оружие могло добраться до Украины через посредников

Артем Джеріпа
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