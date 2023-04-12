Минобороны Сербии: Это ложь, что мы присылаем оружие Украине
12.04.2023, 13:35
Милош Вучевич на оборонном форуме в Брюсселе (фото – EPA)
Министр обороны Сербии Милош Вучевич опроверг информацию о передаче Украине сербского оружия. Об этом пишет Euronews.rs со ссылкой на его слова.
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Реагируя на публикацию Reuters со ссылкой на слитые документы Пентагона, в которых речь шла о том, что Сербия якобы пообещала или уже предоставила военную помощь Украине, он назвал это "ложью".
"В очередной раз опубликована ложь о том, что Сербия продает оружие Украине. Чья-то цель, очевидно, состоит в том, чтобы дестабилизировать нашу страну и втянуть ее в конфликт, в котором мы не будем участвовать", — сказал сербский министр.
По словам Вучевича, Белград продает оружие третьим странам, которые далеки от войны России против Украины и не имеют к ней отношения.
"Всегда существует вероятность того, что какое-то оружие каким-то магическим образом будет найдено на территории конфликта, но это не имеет абсолютно никакого отношения к Сербии. Это вопрос к тем странам, которые не уважают международные нормы, договорные положения и деловую практику", – сказал Вучевич.
"Всегда существует вероятность того, что какое-то оружие каким-то магическим образом будет найдено на территории конфликта, но это не имеет абсолютно никакого отношения к Сербии. Это вопрос к тем странам, которые не уважают международные нормы, договорные положения и деловую практику", – сказал Вучевич.
Он еще раз подчеркнул, что Сербия не посылала Украине оружие и назвал информацию об этом "ложными спекуляциями".
- 13 марта 2023 года министр экономики Сербии выступил за введение санкций против России, ранее страна воздерживалась от этого.
- 19 марта президент Сербии заявил, что ордер МУС на арест Владимира Путина "только продолжит войну в Украине".
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