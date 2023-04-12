Минобороны Сербии: Это ложь, что мы присылаем оружие Украине

Министр обороны Сербии Милош Вучевич опроверг информацию о передаче Украине сербского оружия. Об этом пишет Euronews.rs со ссылкой на его слова.

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Реагируя на публикацию Reuters со ссылкой на слитые документы Пентагона, в которых речь шла о том, что Сербия якобы пообещала или уже предоставила военную помощь Украине, он назвал это "ложью".

"В очередной раз опубликована ложь о том, что Сербия продает оружие Украине. Чья-то цель, очевидно, состоит в том, чтобы дестабилизировать нашу страну и втянуть ее в конфликт, в котором мы не будем участвовать", — сказал сербский министр.





По словам Вучевича, Белград продает оружие третьим странам, которые далеки от войны России против Украины и не имеют к ней отношения.



"Всегда существует вероятность того, что какое-то оружие каким-то магическим образом будет найдено на территории конфликта, но это не имеет абсолютно никакого отношения к Сербии. Это вопрос к тем странам, которые не уважают международные нормы, договорные положения и деловую практику", – сказал Вучевич.

Он еще раз подчеркнул, что Сербия не посылала Украине оружие и назвал информацию об этом "ложными спекуляциями".

13 марта 2023 года министр экономики Сербии выступил за введение санкций против России, ранее страна воздерживалась от этого.

19 марта президент Сербии заявил, что ордер МУС на арест Владимира Путина "только продолжит войну в Украине".

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Артем Джеріпа

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