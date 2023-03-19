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Ордер на арест Путина "только продлит войну" – президент Сербии

Цей матеріал також доступний українською
19.03.2023, 18:10
Ордер на арест Путина
Александр Вучич (Фото - EPA)

Решение МУС выдать международный ордер на арест российского диктатора Владимира Путина "только продлит войну в Украине". Об этом сказал журналистам президент Сербии Александр Вучич, сообщает Associated Press.

"Я считаю, что выдача ордера на арест Путина, если не вдаваться в юридические вопросы, приведет к плохим политическим последствиям и говорит о большом нежелании говорить о мире, о прекращении огня", – сказал Вучич.

По его мнению, "цель тех, кто это сделал - затруднить общение с Путиным, чтобы все, кто с ним разговаривает, знали, что его обвиняют в военных преступлениях".

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Сергій Бережний
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