Ордер на арест Путина "только продлит войну" – президент Сербии

Решение МУС выдать международный ордер на арест российского диктатора Владимира Путина "только продлит войну в Украине". Об этом сказал журналистам президент Сербии Александр Вучич, сообщает Associated Press.

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"Я считаю, что выдача ордера на арест Путина, если не вдаваться в юридические вопросы, приведет к плохим политическим последствиям и говорит о большом нежелании говорить о мире, о прекращении огня", – сказал Вучич.

По его мнению, "цель тех, кто это сделал - затруднить общение с Путиным, чтобы все, кто с ним разговаривает, знали, что его обвиняют в военных преступлениях".

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой за соучастие в похищении детей из Украины.

Генеральный прокурор Андрей Костин заявил, что решение МКС выдать ордер на арест Путина и Львовой-Беловой означает, что за пределами России они должны быть арестованы и переданы в суд.

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Сергій Бережний

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