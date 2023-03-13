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Министр экономики Сербии призвал ввести санкции против России: Становится невыносимо

Цей матеріал також доступний українською
13.03.2023, 21:27
Министр экономики Сербии призвал ввести санкции против России: Становится невыносимо - Фото
Раде Баста (Фото - Instagram посадовця)

Министр экономики Сербии Раде Баста выступил за введение санкций против России, от чего страна ранее воздерживалась. Об этом он написал в Instagram.

"Наша страна уже платит высокую цену за то, что не вводила санкции против России, и это становится невыносимо", – заявил министр.

Он подчеркнул, что как министр экономики он не может смириться с тем, "какое давление оказывается на президента Сербии Александра Вучича, а мы молчим".

"Вот почему я за введение санкций против России, я поддерживаю президента Вучича в защите государственных и национальных интересов и полностью ему доверяю. Вот почему я прошу правительство Сербии и всех министров сделать заявление по этому вопросу", – заявил министр.

Как передает Balkaninsight, на прошлой неделе Вучич заявил, что не может "поклясться", что Сербия в какой-то момент не введет санкции против России из-за ее полномасштабного вторжения в Украину.

  • В июне 2022-го Вучича возмутил призыв канцлера ФРГ Шольца к Сербии поддержать санкции против России и признать Косово.
  • В июле Вучич заявил, что "ад ждет всех", если Запад не примет требования лидера российских оккупантов Владимира Путина по Украине. 
  • В ноябре в немецком правительстве заявили, что Сербия, традиционно поддерживающая тесные связи с Россией, должна сделать выбор: путь в ЕС или партнерство с РФ. 

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Оксана Житнюк
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