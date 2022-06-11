Вучича возмутил призыв Шольца к Сербии поддержать санкции против России и признать Косово
Сербский президент Александар Вучич резко ответил на призыв канцлера ФРГ Олафа Шольца к властям Сербии и Косово взаимно признать государственность и поддержать санкции против России, если они хотят быть членами Евросоюза. Об этом он сказал в Белграде на совместной пресс-конференции с немецким канцлером, пишет Deutsche Welle.
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10 июня Шольц сказал, что не представляет, "как две страны, которые не признают друг друга", могут стать членами ЕС, и что от Сербии ждут поддержки санкций против РФ.
Президент страны-союзницы России заявил, что впервые слышит, что признание Косово – обязательное условие вступления в ЕС, и добавил, что с таким ноу-хау руководству Сербии нужно обдумать дальнейшие шаги.
"Точно так же, как вы привержены территориальной целостности Украины, мы привержены территориальной целостности Сербии", – парировал Вучич.
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Сербия является кандидатом в члены ЕС уже 10 лет, тогда как Косово на данный момент имеет статус "потенциального" кандидата без каких-либо четких перспектив.
Относительно санкций Вучич сказал, что Белград осудил вторжение РФ в Украину на площадке ООН, но добавил, что Сербия "в очень сложной ситуации" с точки зрения энергообеспечения, и традиционно напомнил о традиционных "особых связях" с Россией.
"Мы помним санкции (против Сербии. — Прим. ред.) и не считаем, что они эффективны", – добавил он.
- В начале апреля 2022 года Вучич переизбрался на выборах.
- Также в апреле 42% сербов считали неоправданным нападение РФ на Украину, 35% – оправданным.
- В том же месяце тысячи сербов вышли в Белграде поддержать Россию, Путина и вторжение в Украину.
- 5 июня глава МИД РФ Лавров хотел полететь в Сербию, но его самолет не пропустили в свое авиапространство Болгария, Северная Македония и Черногория. Визит сорвался.
- 7 июня США призвали Сербию согласовывать свою внешнюю политику с остальной Европой, если она хочет в ЕС.
- 23 июня состоится саммит лидеров стран ЕС и Западных Балкан.
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