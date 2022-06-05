UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Три страны отказались пропустить самолет с Лавровым в Сербию

Цей матеріал також доступний українською
05.06.2022, 22:18
Три страны отказались пропустить самолет с Лавровым в Сербию - Фото
Фото: EPA

Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для самолета министра иностранных дел России Сергея Лаврова, сообщила со ссылкой на собственные источники сербская газета "Новости". Российское агентство "Интерфакс" получило подтверждение этой информации в МИДе РФ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Лавров должен был посетить Сербию 6-7 июня. У него были запланированы встречи с президентом Александром Вучичем, министром иностранных дел Николой Селаковичем, главой парламента Ивицей Дачичем и сербским патриархом Порфирием.

Лавров находится под европейскими санкциями из-за причастности к агрессии против Украины, а воздушное пространство Евросоюза для российских самолетов закрыто. Черногория и Северная Македония не входят в ЕС, но являются кандидатами на членство (как и Сербия, но она предпочитает не ссориться с Россией).

В связи с этим организацией визита Лаврова пришлось заниматься непосредственно президенту Сербии.

"Действительно невероятно, но ситуация в Европе и мире такова, что президент страны должен заниматься такими делами, как логистика поездки министра иностранных дел, от чего зависит – приедет он или нет", — сказала в эфире телеканала Pink TV премьер Сербии Ана Брнабич.

Интерфакс пишет, что в российском МИДе не исключают, что визит Лаврова не состоится.

"Способностью к телепортации наша дипломатия еще не овладела", — сказал собеседник издания.

Читайте также: Президент Сербии поддержал Путина – хочет поставки газа из России

Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия сербия мид рф Сергей Лавров
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 