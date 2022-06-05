Три страны отказались пропустить самолет с Лавровым в Сербию

Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для самолета министра иностранных дел России Сергея Лаврова, сообщила со ссылкой на собственные источники сербская газета "Новости". Российское агентство "Интерфакс" получило подтверждение этой информации в МИДе РФ.

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Лавров должен был посетить Сербию 6-7 июня. У него были запланированы встречи с президентом Александром Вучичем, министром иностранных дел Николой Селаковичем, главой парламента Ивицей Дачичем и сербским патриархом Порфирием.

Лавров находится под европейскими санкциями из-за причастности к агрессии против Украины, а воздушное пространство Евросоюза для российских самолетов закрыто. Черногория и Северная Македония не входят в ЕС, но являются кандидатами на членство (как и Сербия, но она предпочитает не ссориться с Россией).

В связи с этим организацией визита Лаврова пришлось заниматься непосредственно президенту Сербии.

"Действительно невероятно, но ситуация в Европе и мире такова, что президент страны должен заниматься такими делами, как логистика поездки министра иностранных дел, от чего зависит – приедет он или нет", — сказала в эфире телеканала Pink TV премьер Сербии Ана Брнабич.

Интерфакс пишет, что в российском МИДе не исключают, что визит Лаврова не состоится.

"Способностью к телепортации наша дипломатия еще не овладела", — сказал собеседник издания.

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Андрей Водяный

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