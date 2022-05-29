Президент Сербии поддержал Путина – хочет поставки газа из России

Россия продолжит поставки газа в Сербию. Об этом договорились в телефонном разговоре президент Сербии Александр Вучич и диктатор страны-агрессора Владимир Путин, сообщает The Guardian.

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По сообщению пресс-службы Кремля, в разговоре обсуждались вопросы Украины и Косово, а также намерения Сербии и России сформировать более тесное партнерство.

Как заявил Вучич, он в принципе договорился с Путиным о заключении трехлетнего контракта на поставку газа, детали которого должны быть теперь согласованы с Газпромом. Обсуждалось также расширение сербской сети газохранилищ.

12 мая канцлер Австрии заявил, что если российский Газпром не заполнит крупнейшее газовое хранилище Haidach в Зальцбурге, его передадут другим поставщикам.

Сергей Бережной

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