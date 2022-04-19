42% сербов считают неоправданным нападение России на Украину, 35% – оправданным: опрос

42% сербов считают неоправданной агрессию Россию против Украины. Об этом говорится в данных соцопроса Института европейских дел в сотрудничестве с Исследовательским домом Ninamedia, передает N2.

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Социологи получили такие результаты:

42% сербов считают агрессию РФ против Украины неоправданной;

35% – оправданной;

23% – не смогли ответить.

Отмечается, что 76% граждан Сербии считают Россию другом, 3% – противоположного мнения, 21% не могут ответить.

При этом средняя оценка отношений Сербии и России снижается и составляет 4,03 балла из 5. Более высокие оценки ставят мужчины моложе 30 и старше 60 лет, с базовым уровнем образования, жители Центральной Сербии и пригородных населенных пунктов.

Опрос проводился с 4 по 14 марта по репрезентативной выборке из 1228 сербских респондентов.

16 апреля сообщалось, что тысячи сербов вышли в Белграде поддержать Россию, Путина и вторжение в Украину.

Марк Сировой

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