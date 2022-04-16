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Тысячи сербов вышли в Белграде поддержать Россию, Путина и вторжение в Украину – видео видео

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16.04.2022, 10:27
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Вчера вечером, 15 апреля, тысячи сербов вышли на пророссийский митинг в столице страны. Любители России и ее лидера Владимира Путина протестовали против поддержки официальным Белградом исключения РФ из Совета ООН по правам человека, пишет местный филиал Радио Свобода.

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На акции увешивались георгиевскими ленточками, надевали футболки с портретами президента РФ и изображением буквы "Z" (символ вторжения в Украину. — Ред.), размахивали флагами России, Сербии, террористической организации ДНР и портретами Путина на палках.

Участники протеста пришли к памятнику царю Николаю II в центре столицы, прошествовали к администрации президента, а у посольства РФ развернули большой триколор и спели гимн оккупантов.

  • В начале апреля 2022 года на выборах в Сербии переизбрался президент Александр Вучич, а большинство мест в парламенте взяла коалиция "Вместе можем все" во главе с правящей Сербской прогрессивной партией Вучича.

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Видео: Al Jazeera Balkans, PresbyterJohannes79, Marko Marković TV

Евгений Пилипенко
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