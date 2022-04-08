Передавала записки. Россия угрожала членам ООН перед голосованием за ее исключение – CNN

Россия распространяла записки с угрозами "последствиями" перед голосованием в Совете по правам человека ООН. Об этом сообщает CNN со ссылкой на многочисленные источники.

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Как отмечается, в преддверии голосования за инициативу США по отстранению России от Совета ООН по правам человека россияне передавали государствам-членам ООН записки с угрозами "последствиями".

В записке россиян, которая имеется в распоряжении CNN, говорится: "Стоит отметить, что недружественным жестом будет считаться не только поддержка такой инициативы, но и равноудаленная позиция в голосовании (воздержание или неучастие)".

7 апреля Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за отстранение России от Совета по правам человека на заседании. За этот шаг проголосовали 93 человека, против – 24, 58 воздержались.

Наталия Медведева

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