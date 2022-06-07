Сорванный визит Лаврова. США призвали Сербию согласовывать внешнюю политику с ЕС

Сербии, которая публично заявляет целью вступление в ЕС, следует согласовывать свою внешнюю политику с остальной Европой. Об этом заявил на брифинге спикер Госдепа Нед Прайс.

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Его попросили прокомментировать сорванный визит в Сербию главы МИД РФ Сергея Лаврова, чей самолет не пропустили в свое авиапространство Болгария, Северная Македония и Черногория.

"Это были суверенные решения о воздушном пространстве этих трех суверенных стран. Это отражает обязательство Европы призвать Россию к ответу за неспровоцированную, неоправданную агрессию против Украины. Мы призываем Сербию сосредоточиться на заявленной цели членства в ЕС, в том числе на согласовании своей внешней политики и политики безопасности с остальной Европой", – ответил Прайс.

Спикер Госдепа также подчеркнул: США постоянно призывали Сербию предпринять шаги, которые продвигают ее европейский путь. Кроме согласования внешней политики с ЕС, это включает диверсификацию поставок энергоносителей и снижение энергетической зависимости от РФ.

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Марк Сировой

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