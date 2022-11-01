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В Германии настаивают, чтобы Сербия сделала выбор: ЕС или Россия – Welt

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2022, 18:15
В Германии настаивают, чтобы Сербия сделала выбор: ЕС или Россия – Welt - Фото
Александр Вучич (фото - ЕРА)

В немецком правительстве настаивают на том, чтобы Сербия, традиционно поддерживающая тесные связи с Россией, сделала выбор: путь в ЕС или партнерство с РФ. Об этом заявил неназванный представитель правительства в Берлине, сообщает Welt.

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"Необходимость решения становится все более острой ввиду геополитических событий", – сказал он, имея в виду войну РФ против Украины.

Это заявление прозвучало в преддверии конференции по Западным Балканам, которая состоится в Берлине 4 ноября.

"Создается впечатление, что президент Сербии Александр Вучич как опытный политик прекрасно понимает свое маятниковое положение между ЕС и Россией. Но сидеть на заборе становится все неудобнее", – сказал представитель немецкого правительства.

Он добавил, что если Вучич решит вести свою страну по европейскому курсу, у него будет поддержка правительства Германии, а если решит пойти другим путем, "последствия будут обратными".

Оксана Житнюк
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Александр Вучич Германия война сербия
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