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Россия уговорила Сербию не участвовать в саммите Крымской платформы в Загребе – СМИ

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25.10.2022, 23:58
Россия уговорила Сербию не участвовать в саммите Крымской платформы в Загребе – СМИ - Фото
Скриншот с видео

Сербия не приняла участия в первом парламентском саммите Крымской платформы с участием 40 стран, состоявшемся в столице Хорватии Загребе. Об этом сообщает N1.

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По информации издания, российский посол Александр Боцан-Харченко встретился с главой парламента Сербии Владимиром Орличем и "выразил ожидание, что делегация Народного собрания Республики Сербия не будет участвовать в саммите Крымская платформа".

Издание пишет, что об этом говорится в обнародованной 21 сентября депутатской записке о разговоре Орлича и Боцана-Харченко.

"Напомним, в Загребе прошел первый парламентский саммит Крымской платформы, в котором приняли участие более 40 стран, но не Сербия", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Сербия была приглашена на саммит, но не ответила на приглашение.

  • Крымская платформа была создана для координации международного сообщества по деоккупации полуострова. Второй саммит платформы с участием мировых лидеров прошел 23 августа. Об его итогах LIGA.net писала в этой статье.

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Вадим Ребрина
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Загреб сербия крымская платформа
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