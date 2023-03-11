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Дипломаты работают над встречей Зеленского с Вучичем, но ситуация непростая – посол

Цей матеріал також доступний українською
11.03.2023, 00:02
Дипломаты работают над встречей Зеленского с Вучичем, но ситуация непростая – посол - Фото
Александр Вучич (фото - ЕРА)

Дипломаты работают над встречей или телефонным разговором между президентом Владимиром Зеленским и лидером Сербии Александром Вучичем. Об этом в интервью Nova.rs сказал посол Украины в Сербии Владимир Толкач.

"Я думаю, что мы, как дипломаты, возможно, не предприняли всего того, что должны были сделать для того, чтобы этот разговор состоялся", – прокомментировал Толкач отсутствие прямой коммуникации между Зеленским и Вучичем.

Он подчеркнул, что нынешняя ситуация является "непростой" для такого разговора – он должен быть наполнен "какими-то конкретными вещами", потому этот вопрос нужно хорошо обдумать.

Отвечая на вопрос, есть ли вероятность, что Вучич и Зеленский поговорят или даже встретятся, Толкач сказал, что это задача, которая поставлена ​​перед дипломатами, и эта работа продолжается.

"Есть много вопросов, которые нужно обсудить не только с президентом, но и с многими министерствами и министрами. Это в первую очередь экономические вопросы, наше совместное сотрудничество с международными организациями, ну и, конечно, есть и политические вопросы. Все эти вопросы надо уточнить и организовать телефонный разговор или встречу президентов", – сказал посол.

Он подчеркнул, что на данный момент Сербия и Албания остаются единственными балканскими странами, с которыми Украина не имеет соглашения о свободной торговле, но "есть, конечно, и другие проблемы".

  • В июне 2022-го Вучича возмутил призыв канцлера ФРГ Шольца к Сербии поддержать санкции против России и признать Косово.
  • В июле Вучич заявил, что "ад ждет всех", если Запад не примет требования лидера российских оккупантов Владимира Путина по Украине. 
  • В ноябре в немецком правительстве заявили, что Сербия, традиционно поддерживающая тесные связи с Россией, должна сделать выбор: путь в ЕС или партнерство с РФ. 

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Оксана Житнюк
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Александр Вучич Владимир Зеленский сербия владимир толкач
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