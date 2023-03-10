Вучич не исключает того, что сербское оружие могло оказаться в Украине через посредников

Президент Сербии Александр Вучич не отрицает, что оружие сербского производства каким-то образом могло добраться до Украины, вероятно, через посредников. Об этом сообщает телеканал Happy.

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По его словам, Белград не имеет к этому прямого отношения, в то же время Сербия поставляет свое оружие разным странам.

"Пускай боеприпасы куда-то экспортируются, они так или иначе окажутся в Сирии, Мали, другой стране, где идет война. Мы соблюдаем все законы, мы ничего не переступали, все чисто как слеза, и, конечно, ни Россия, ни Украина не имеют отношение к этому", – сказал он.

Вучич добавил, что в мире существуют трейдеры, которые могут перекупать оружие, и оно "могло оказаться в Украине или России".

Кроме того, политик "обиделся" на то, что Сербия якобы "не нарушила ни одного закона", но есть те, кто обвиняет ее.

"Нам нужно как-то кормить людей, наша экономика должна расти. Мы изготавливаем оружие, а не каблуки, так что нам теперь делать? Мы не нарушили ни одного закона. Но все запомнили: теперь мы донесем на Вучича в Россию", – отметил Вучич.

Слова президента Сербии, вероятно, прозвучали на фоне неофициальной информации из СМИ о том, что один из сербских оружейных заводов недавно поставил около 3500 снарядов для реактивных систем залпового огня "Град", которые используются как украинскими, так и российскими вооруженными силами. Ракеты калибра 122 мм якобы оказались в Украине через Турцию и Словакию.

5 марта он заявил, что сербские поставщики даже специально включают в контракты положения о запрещении реэкспорта боеприпасов в Украину или Россию.

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Мілана Головань

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