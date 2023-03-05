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Вучич назвал ложью слухи о том, что Сербия продала снаряды Украине: Ни одной единицы

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05.03.2023, 12:26
Вучич назвал ложью слухи о том, что Сербия продала снаряды Украине: Ни одной единицы - Фото
Фото: Pink

Президент Сербии Александр Вучич назвал ложью слухи о том, что его страна продавала оружие Украине. Об этом он сказал во время визита в Катар, его выступление транслировало сербское телевидение.

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"Это откровенная ложь. Сербия никому не отправляла оружие. Сербия производит и продает боеприпасы. У нас много заводов оборонной промышленности. Когда вы производите боеприпасы, они всегда попадают где-нибудь на поле боя или в зону мирового кризиса. Но ни России, ни Украине мы не продали ни одной единицы оружия или боеприпасов", – сказал он.

По словам Вучича, сербские поставщики даже специально включают в контракты положения о запрете на реэкспорт боеприпасов в Украину или Россию.

"Говорят, что мы экспортировали через Турцию. Зная, что есть вероятность, что часть продукции будет направлена какой-либо из сторон конфликта, мы добавили, что нельзя дальше экспортировать проданные Турции боеприпасы", — добавил он.

  • Ранее на этой неделе в СМИ появилась неофициальная информация о том, что один из сербских оружейных заводов недавно поставил около 3500 снарядов для реактивных систем залпового огня "Град", которые используются как украинскими, так и российскими вооруженными силами. Ракеты калибра 122 мм вроде бы оказались в Украине через Турцию и Словакию.

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Андрій Водяний
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Александр Вучич боеприпасы война сербия
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