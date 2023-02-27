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Буданов: РФ пытается купить оружие где угодно. С Сербией не получилось, пробует с Мьянмой

Цей матеріал також доступний українською
27.02.2023, 19:10
Буданов: РФ пытается купить оружие где угодно. С Сербией не получилось, пробует с Мьянмой - Фото
Кирилл Буданов (скриншот из видео Sky News)

Россия пытается приобрести и ввезти оружие через любые страны, и сейчас пытается согласовать этот вопрос с Мьянмой. Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью Голосу Америки.

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"Россия просто пытается приобрести где угодно что угодно. Потому что проблемы у них значительные. Сербия, на которую так все в России надеялись, отказала в передачах вооружений. Есть определенные попытки купить через третьи страны – более-менее масштабно ввезти вооружение. Сейчас пробуют с Мьянмой. Что из этого получится, увидим со временем", – сказал Буданов.

По словам начальника ГУР, по факту на данный момент Россия в вопросе вооружений "ограничена" Ираном. Комментируя разговоры о том, что Китай якобы может начать поставлять оружие РФ, Буданов заявил, что не разделяет такое мнение и не видит никаких признаков, свидетельствующих о том, что такие вещи хотя бы обсуждаются.

Также начальник ГУР подчеркнул, что россияне уменьшают количество выпущенных ракет по Украине и увеличивают интервалы между атаками исключительно из-за уменьшения запасов ракет, другой причины нет.

"Они уже, в принципе, сидят почти на нулях", – добавил Буданов.

  • Россия давно осуществляет поставки вооружения, боеприпасов и проводит обучение для военных хунты Мьянмы. 24 февраля 2022 года Мьянма открыто поддержала войну РФ против Украины.
  • Летом 2022-го глава военной хунты Мьянмы посетил Москву для "частной встречи" с представителями российских космических и ядерных ведомств. 

Читайте также: Буданов: Все величайшие геополитические страшилки россиян стали реальностью

Оксана Житнюк
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война оружие сербия военная помощь Мьянма Кирилл Буданов
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