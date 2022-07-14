Кремль собирает друзей: глава военной хунты Мьянмы прилетел в Москву с "частным визитом"
14.07.2022, 08:51
Мин Аун Хлаин (Фото - EPA)
Глава военной хунты Мьянмы посетил Москву для "частной встречи" с представителями российских космических и ядерных ведомств, пишет Guardian со ссылкой на российские пропагандистские медиа.
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Как сообщили Интерфаксу в российском посольстве в Мьянме, Мин Аун Хлаин во вторник прилетел в Москву с "частным визитом", поскольку "планирует принять участие в открытии культурного центра Мьянмы".
По данным РИА Новости, лидер хунты намерен встретиться с главой Роскосмоса и с официальными лицами Росатома.
- 13 июля Украина разорвала дипломатические отношения с Северной Кореей в ответ на признание ею террористических организаций ДНР и ЛНР в качестве "независимых государств".
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