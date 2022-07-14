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Кремль собирает друзей: глава военной хунты Мьянмы прилетел в Москву с "частным визитом"

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2022, 08:51
Кремль собирает друзей: глава военной хунты Мьянмы прилетел в Москву с
Мин Аун Хлаин (Фото - EPA)

Глава военной хунты Мьянмы посетил Москву для "частной встречи" с представителями российских космических и ядерных ведомств, пишет Guardian со ссылкой на российские пропагандистские медиа.

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Как сообщили Интерфаксу в российском посольстве в Мьянме, Мин Аун Хлаин во вторник прилетел в Москву с "частным визитом", поскольку "планирует принять участие в открытии культурного центра Мьянмы".

По данным РИА Новости, лидер хунты намерен встретиться с главой Роскосмоса и с официальными лицами Росатома.

Читайте также: "При хунте нет смысла оставаться в живых". Как Мьянма стала ареной новой "холодной войны"

Сергей Бережной
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Мьянма хунта Мин Аун Хлаин
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