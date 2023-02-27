Буданов: Все величайшие геополитические страшилки россиян стали реальностью

Все то, чего россияне боялись больше всего, стало реальностью из-за того, что они начали полномасштабное вторжение в Украину. Об этом сказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью Голосу Америки.

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"Благодаря идиотизму россиян все их величайшие геополитические страшилки стали реальностью", – сказал Буданов.

Начальник ГУР заявил, что Украина станет одним из самых мощных государств, а россияне уже столкнулись с западным вооружением.

"И мы утилизировали, скажем так, сообща, все остатки советского вооружения со всего мира, и выбросили оборонно-промышленный комплекс Российской Федерации на многие годы из мировой торговли оружием", – сказал он.

Буданов продолжил перечислять потери, которые Украина наносит стране-агрессору.

"И, скажем так, ограничили деятельность оборонно-промышленного комплекса, утилизировали, в принципе, всю дееспособную часть их армии. Это опять же отбрасывает их серьезные военные амбиции на очень много лет. Потому что просто всех специалистов, большинства, уже не существует", – сказал начальник ГУР.

Он пояснил, что сейчас стандартная ситуация в российских бригадах, участвующих в боевых действиях в Украине – в них воюет уже "третий состав".

"То есть тех людей, которые учились, которыми они гордились годами, особенно элитные подразделения, их больше просто не существует. Это замещение мобилизованными, призванными с нуля, и так далее", – рассказал Буданов.

Буданов назвал три главных поражения и три победы Украины в войне против России.

Также он заявил, что решающие бои в войне РФ против Украины будут в середине-конце весны.

Разведчик заявил, что оборона Бахмута сдерживает россиян и наносит им катастрофические потери.

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Наталія Медведєва

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