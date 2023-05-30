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В Косово протестующие сербы применили газ и гранаты против солдат НАТО, есть раненые

Цей матеріал також доступний українською
30.05.2023, 07:37
В Косово протестующие сербы применили газ и гранаты против солдат НАТО, есть раненые - Фото
Миротворцы НАТО в Косово (Фото: EPA)

Военные НАТО получили ранения в Косово во время столкновениях с протестующими сербами. Об этом сообщает Миротворческая миссия НАТО в Косово (KFOR) и Reuters.

Как отмечается, около 25 миротворцев НАТО, защищавших три ратуши на севере Косово, были ранены в ходе столкновений с протестующими сербами 29 мая.

В частности, сербские протестующие в Звечане применили против солдат НАТО слезоточивый газ и светошумовые гранаты. 

Миротворческая миссия KFOR осудила насилие.

"Во время противодействия наиболее активным маргиналам несколько военнослужащих итальянского и венгерского контингента KFOR подверглись неспровоцированным нападениям и получили травмы с переломами и ожогами в результате взрыва зажигательных устройств", – говорится в сообщении KFOR.

Министр обороны Венгрии Кристоф Салай-Бобровницкий заявил, что семь венгерских солдат получили серьезные ранения.

"То, что происходит, абсолютно неприемлемо и безответственно, – заявила премьер Италии Джорджа Мелони. – Жизненно важно избежать дальнейших односторонних действий со стороны косовских властей и чтобы все стороны, о которых идет речь, немедленно сделали шаг назад, чтобы снизить напряженность".

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что 52 серба получили ранения, трое из них серьезные

Президент Косово Вьоса Османи обвинила Вучича в дестабилизации ситуации в Косово.

"Сербские незаконные структуры, превращенные в преступные группировки, напали на косовскую полицию, офицеров KFOR (миротворческих сил) и журналистов. Те, кто выполняет приказы Вучича по дестабилизации обстановки на севере Косово, должны предстать перед судом", — написала Османи в Twitter.

Вучич обвинил в создании напряженности премьер-министра Косово Альбина Курти и призвал сербов в Косово избегать столкновений с солдатами НАТО.

Напряженная ситуация сложилась после того, как мэры этнических албанцев заняли посты в северной части Косово, где преобладает сербское население, после выборов, бойкотированных сербами.

Сербы, составляющие большинство на севере Косово, так и не приняли провозглашенную в 2008 году независимость от Сербии и по-прежнему считают Белград своей столицей спустя более двух десятилетий после восстания косовских албанцев против репрессивного сербского правления.

Этнические албанцы составляют более 90% населения Косово в целом, но северные сербы уже давно требуют выполнения соглашения 2013 года при посредничестве ЕС о создании ассоциации автономных муниципалитетов на их территории.

Сербы отказались участвовать в местных выборах и кандидаты от этнических албанцев получили посты мэров в четырех муниципалитетах с сербским большинством.

Сербы требуют, чтобы правительство Косово отстранило мэров этнических албанцев от мэрий и разрешило местным администрациям, финансируемым Белградом, возобновить свою работу.

  • 25 апреля 2023 года глава МИД Сербии заявил, что государство изменит отношение к поддержке территориальной целостности Украины из-за ее голосования по Косово в Совете Европы.

Смотрите также: Силы НАТО блокируют админздания на севере Косово из-за сербских протестующих – видео

Наталья Медведева
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