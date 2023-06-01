RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Європарламент ухвалив закон про підтримку виробництва боєприпасів на 500 млн євро

Этот материал также доступен на русском
01.06.2023, 17:16
Європарламент ухвалив закон про підтримку виробництва боєприпасів на 500 млн євро - Фото
Ілюстративне зображення (Фото - Укроборонпром)

Європейський парламент ухвалив закон про підтримку виробництва боєприпасів. Це третя частина так званого плану спільних закупівель боєприпасів у ЄС, ініційована у контексті військової допомоги Україні, повідомляє Deutsche Welle.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

У голосуванні взяли участь 625 депутатів, з яких 446 проголосували "за", 67 – "проти", ще 112 утрималися.

Схвалений Європарламентом закон про підтримку виробництва боєприпасів (Act in Support of Ammunition Production, ASAP) був ініційований Єврокомісією і передбачає заходи для екстреного збільшення виробництва боєприпасів класу "земля-земля", артилерійських снарядів та ракет безпосередньо оборонними підприємствами ЄС, зокрема для заміни боєприпасів, які були передані Україні як військова допомога, а також для закриття виявленого дефіциту боєприпасів.

ЄС має намір до 30 червня 2025 року інвестувати у розширення військового виробництва 500 млн євро. Підтримка спрямовується на створення нових виробничих потужностей, на оптимізацію, розширення, модернізацію чи перепрофілювання наявних, а також перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників та стимулювання галузевих виробничих та логістичних зв'язків усередині Євросоюзу.

Основна дискусія щодо проєкту закону відбулася 9 травня. Учасник парламентських дебатів від Естонії депутат Свен Міксер наголошував, що "війна Росії проти України виявила серйозне недофінансування оборонної сфери, що накопичилося за десятиліття".

Комісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон заявив, що Євросоюзу "абсолютно терміново" необхідно перевести оборонну промисловість у режим "економіки воєнного часу", щоб "переорієнтувати поточне виробництво на потреби Європи та України".

Ухвалений Європарламентом закон має отримати схвалення Ради Євросоюзу.

  • 8 березня 2023 року голова європейської дипломатії Жозеп Боррель запропонував країнам Європейського Союзу витратити 1 млрд євро на спільні закупівлі боєприпасів для України та поповнення власних запасів.
  • 20 березня ЄС погодив план закупівлі боєприпасів для України на 2 млрд євро.
  • 3 травня Єврокомісія схвалила пропозицію про термінове нарощування виробництва боєприпасів у Європі.

Сергій Бережний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
євросоюзбоєприпасивійськова допомогаевропарламентТьєррі БретонСвен Міксер
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 