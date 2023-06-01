Європарламент ухвалив закон про підтримку виробництва боєприпасів на 500 млн євро

Європейський парламент ухвалив закон про підтримку виробництва боєприпасів. Це третя частина так званого плану спільних закупівель боєприпасів у ЄС, ініційована у контексті військової допомоги Україні, повідомляє Deutsche Welle.

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У голосуванні взяли участь 625 депутатів, з яких 446 проголосували "за", 67 – "проти", ще 112 утрималися.

Схвалений Європарламентом закон про підтримку виробництва боєприпасів (Act in Support of Ammunition Production, ASAP) був ініційований Єврокомісією і передбачає заходи для екстреного збільшення виробництва боєприпасів класу "земля-земля", артилерійських снарядів та ракет безпосередньо оборонними підприємствами ЄС, зокрема для заміни боєприпасів, які були передані Україні як військова допомога, а також для закриття виявленого дефіциту боєприпасів.

ЄС має намір до 30 червня 2025 року інвестувати у розширення військового виробництва 500 млн євро. Підтримка спрямовується на створення нових виробничих потужностей, на оптимізацію, розширення, модернізацію чи перепрофілювання наявних, а також перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників та стимулювання галузевих виробничих та логістичних зв'язків усередині Євросоюзу.

Основна дискусія щодо проєкту закону відбулася 9 травня. Учасник парламентських дебатів від Естонії депутат Свен Міксер наголошував, що "війна Росії проти України виявила серйозне недофінансування оборонної сфери, що накопичилося за десятиліття".

Комісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон заявив, що Євросоюзу "абсолютно терміново" необхідно перевести оборонну промисловість у режим "економіки воєнного часу", щоб "переорієнтувати поточне виробництво на потреби Європи та України".

Ухвалений Європарламентом закон має отримати схвалення Ради Євросоюзу.

8 березня 2023 року голова європейської дипломатії Жозеп Боррель запропонував країнам Європейського Союзу витратити 1 млрд євро на спільні закупівлі боєприпасів для України та поповнення власних запасів.

20 березня ЄС погодив план закупівлі боєприпасів для України на 2 млрд євро.

3 травня Єврокомісія схвалила пропозицію про термінове нарощування виробництва боєприпасів у Європі.

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