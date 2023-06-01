Европарламент принял закон о поддержке производства боеприпасов на 500 млн евро

Европейский парламент принял закон о поддержке производства боеприпасов. Это третья часть так называемого плана совместных закупок боеприпасов в ЕС, инициированная в контексте военной помощи Украине, сообщает Deutsche Welle.

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В голосовании приняли участие 625 депутатов, из которых 446 проголосовали за, 67 – против, еще 112 воздержалось.

Одобренный Европарламентом закон о поддержке производства боеприпасов (Act in Support of Ammunition Production, ASAP) был инициирован Еврокомиссией и предусматривает меры для экстренного увеличения производства боеприпасов класса "земля-земля", артиллерийских снарядов и ракет непосредственно оборонными предприятиями ЕС, в том числе для замены тех боеприпасов, которые были переданы Украине в качестве военной помощи, а также для закрытия выявленного дефицита боеприпасов.

ЕС намерен до 30 июня 2025 года инвестировать в расширение военного производства 500 млн евро. Поддержка направляется для создания новых производственных мощностей, на оптимизацию, расширение, модернизацию или перепрофилирование существующих, а также переподготовку и повышение квалификации работников и стимулирование отраслевых производственных и логистических связей внутри Евросоюза.

Основная дискуссия по проекту закона состоялась 9 мая. Участник парламентских дебатов от Эстонии депутат Свен Миксер подчеркивал, что "война России против Украины выявила накопившееся за десятилетия серьезное недофинансирование оборонной сферы".

Комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Евросоюзу "абсолютно срочно" необходимо перевести оборонную промышленность в режим "экономики военного времени", чтобы "переориентировать текущее производство на нужды Европы и Украины".

Принятый Европарламентом закон должен получить одобрение Совета Евросоюза.

8 марта 2023 года глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил странам Европейского Союза потратить 1 млрд евро на совместные закупки боеприпасов для Украины и пополнение собственных запасов.

20 марта ЕС согласовал план закупки боеприпасов для Украины на 2 млрд евро.

3 мая Еврокомиссия одобрила предложение о срочном наращивании производства боеприпасов в Европе.

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