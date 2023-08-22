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Зеленський зустрівся з "другом Путіна" Вучичем, розповів йому про війну – фото

Этот материал также доступен на русском
22.08.2023, 10:48
Зеленський зустрівся з
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

На полях саміту Україна – Балкани в Афінах президент Володимир Зеленський зустрівся з Александаром Вучичем, президентом Сербії, історично лояльної до країни-окупанта Росії, і оцінив їхню розмову як "хорошу".

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"Відкрита, чесна, продуктивна розмова з президентом Сербії. Хороша розмова", – написав глава держави.

За його словами, йшлося про повагу до Статуту ООН та непорушність кордонів, про майбутнє українського та сербського народів "у спільному європейському домі", а також про розвиток відносин, "який є нашим спільним інтересом".

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Офіс президента написав, що обидва "відзначили, що взаємна підтримка територіальної цілісності й суверенітету є важливою частиною партнерства України та Сербії", а Зеленський "поінформував колегу про ситуацію на полі бою та дії української армії".

Йшлося також про "спільні виклики" на шляху України та Сербії до членства у Євросоюзі.

Зеленський подякував Вучичу за гуманітарну допомогу, яку Сербія надає українському народу, а також за підтримку українських біженців.

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Сербському лідеру було запропоновано підтримати українську "формулу миру" та взяти участь у третьому саміті Кримської платформи 23 серпня.

  • На думку Вучича, ордер на арешт російського диктатора Путіна "тільки продовжить війну".
  • 25 квітня 2023 року глава МЗС Сербії заявив, що держава змінить ставлення до підтримки територіальної цілісності України через її голосування щодо Косова в Раді Європи.
Євген Пилипенко
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Володимир ЗеленськийвійнагеополітикаСербіяОлександр ВучичАлександар Вучич
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