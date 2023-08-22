Зеленський зустрівся з "другом Путіна" Вучичем, розповів йому про війну – фото

На полях саміту Україна – Балкани в Афінах президент Володимир Зеленський зустрівся з Александаром Вучичем, президентом Сербії, історично лояльної до країни-окупанта Росії, і оцінив їхню розмову як "хорошу".

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"Відкрита, чесна, продуктивна розмова з президентом Сербії. Хороша розмова", – написав глава держави.

За його словами, йшлося про повагу до Статуту ООН та непорушність кордонів, про майбутнє українського та сербського народів "у спільному європейському домі", а також про розвиток відносин, "який є нашим спільним інтересом".

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Офіс президента написав, що обидва "відзначили, що взаємна підтримка територіальної цілісності й суверенітету є важливою частиною партнерства України та Сербії", а Зеленський "поінформував колегу про ситуацію на полі бою та дії української армії".

Йшлося також про "спільні виклики" на шляху України та Сербії до членства у Євросоюзі.

Зеленський подякував Вучичу за гуманітарну допомогу, яку Сербія надає українському народу, а також за підтримку українських біженців.

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Сербському лідеру було запропоновано підтримати українську "формулу миру" та взяти участь у третьому саміті Кримської платформи 23 серпня.

На думку Вучича, ордер на арешт російського диктатора Путіна "тільки продовжить війну".

25 квітня 2023 року глава МЗС Сербії заявив, що держава змінить ставлення до підтримки територіальної цілісності України через її голосування щодо Косова в Раді Європи.

У червні Вучич заявив, що не припинятиме продаж боєприпасів, які можуть передаватися Україні.

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