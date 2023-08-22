До Закарпаття прибула президентка Угорщини Каталін Новак. Завтра вирушить до Києва

Президентка Угорщини Каталін Новак вранці 22 серпня прибула з візитом до Закарпатської області. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації регіону.

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Як пишуть журналісти угорського видання Telex, про візит Новак було відомо заздалегідь, а прибула вона до України о дев'ятій ранку.

Президентка Угорщини зустрілася з керівництвом обласної військової адміністрації, облради, Берегова та району.

Були обговорені результати й перспективи посилення транскордонної співпраці, зокрема й тих проєктів, які започаткували після початку повномасштабної війни.

Йдеться про гуманітарну підтримку, допомогу біженцям і вимушеним переселенцям у нашому регіоні, організацію літнього відпочинку для українських дітей у різних куточках Угорщини, втілення спільних екологічних, освітніх, культурних та інших ініціатив, пояснили в Закарпатській ОВА.

У межах візиту Новак також зустрінеться з політичними, церковними та освітніми діячами угорської громади Закарпаття, з родиною полеглого захисника і дітьми багатодітних сімей.

Після цього на запрошення президента Володимира Зеленського вирушить до Києва для участі у третьому Міжнародному саміті Кримської платформи, який відбудеться 23 серпня.

8 серпня 2023 року Угорщина погодила призначення Федора Шандора послом України через кілька місяців після того, як Київ надіслав запит на агреман. Про те, хто це, детальніше у новині LIGA.net.

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