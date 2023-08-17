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Зеленський зустрівся з новими послами шести країн, прийняв вірчі грамоти – відео видео

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17.08.2023, 21:13
Фото: Офіс президента
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Президент Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти (документ, за допомогою якого здійснюється акредитація дипломатичного представника, – ред.) у нових послів Німеччини, Індонезії, Швеції, Чилі, Колумбії та Перу, які розпочали дипломатичну місію в Україні. Про це глава держави повідомив у соцмережах.

Урочиста церемонія відбулася на території Національного заповідника "Софія Київська" у Києві.

"Вірчі грамоти нових послів, які прибули працювати в Україну. Німеччина, Індонезія, Швеція, Чилі, Колумбія та Перу. Та окрема розмова з кожним із послів. Наші відносини. Наші спільні можливості. Захист міжнародного права", – написав Зеленський.

Фото: Офіс президента

Президент подякував дипломатам за підтримку України й зазначив, що провів окремі переговори з кожним із них. Темами обговорень стали спільні можливості та захист міжнародного права.

Окрему увагу було приділено питанням об’єднання міжнародних зусиль довкола Української формули миру, інтеграції України до Євросоюзу й НАТО.

Фото: Офіс президента

В Офісі президента заявили, що з послом Німеччини обговорювалися ключові пріоритети у питанні оборонної підтримки України, з послом Індонезії – посилення двосторонніх відносин, а з послом Швеції – підтримку початку переговорів щодо членства України в ЄС цього року.

Фото: Офіс президента

Читайте також: В Україні розпочинає роботу новий посол Німеччини. Каже, Берлін готовий посилювати допомогу ЗСУ

Мілана Головань
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Володимир ЗеленськийНімеччинаколумбіяшвеціяЧиліІндонезіяперувірчі грамоти
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