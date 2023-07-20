В Україні розпочинає роботу новий посол Німеччини. Каже, Берлін готовий посилювати допомогу ЗСУ

В Україні розпочинає роботу новий посол Німеччини Мартін Єґер. Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ.

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Сьогодні, 20 липня, заступник міністра закордонних справ Євген Перебийніс прийняв копії вірчих грамот (це документ, за допомогою якого здійснюється акредитація дипломатичного представника. – ред.) у новопризначеного посла Німеччини в Україні Мартіна Єґера.

Перебийніс поінформував Єґера про актуальну ситуацію в Україні в умовах протидії російській агресії та відзначив важливість отриманої масштабної допомоги від Німеччини.

Єґер запевнив у незмінній підтримці Німеччиною суверенітету та територіальної цілісності України, а також наголосив на готовності Берліна надалі посилювати військову, економічну та гуманітарну допомогу.

На цій посаді Єґер замінить Анку Фельдгузен, яка була послом Німеччини в Україні з липня 2019 року. В 2020-му вона отримала орден "За заслуги" ІІІ ступеня за вагомий особистий внесок у зміцнення міжнародного авторитету України, розвиток міждержавного співробітництва і плідну громадську діяльність.

Німеччина анонсувала на саміті НАТО у Вільнюсі новий пакет для ЗСУ на 700 млн євро: там дві пускових установки ЗРК Patriot з арсеналу бундесверу, ще 25 танків Leopard (модель не уточнюється), 20 000 снарядів, 40 БМП Marder, засоби протидії БПЛА та розвідувальні дрони.

Також у липні Бундестаг схвалив закупівлю боєприпасів для українських САУ PzH 2000 і танків Leopard 2.

13 липня уряд Німеччини оголосив про новий пакет допомоги Україні — там IRIS-T, Gepard, снаряди, мости та інше.

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