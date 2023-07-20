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В Україні розпочинає роботу новий посол Німеччини. Каже, Берлін готовий посилювати допомогу ЗСУ

Этот материал также доступен на русском
20.07.2023, 20:23
В Україні розпочинає роботу новий посол Німеччини. Каже, Берлін готовий посилювати допомогу ЗСУ - Фото
Мартін Єґер (Фото - МЗС)

В Україні розпочинає роботу новий посол Німеччини Мартін Єґер. Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ.


Сьогодні, 20 липня, заступник міністра закордонних справ Євген Перебийніс прийняв копії вірчих грамот (це документ, за допомогою якого здійснюється акредитація дипломатичного представника. – ред.) у новопризначеного посла Німеччини в Україні Мартіна Єґера.

Перебийніс поінформував Єґера про актуальну ситуацію в Україні в умовах протидії російській агресії та відзначив важливість отриманої масштабної допомоги від Німеччини.

Єґер запевнив у незмінній підтримці Німеччиною суверенітету та територіальної цілісності України, а також наголосив на готовності Берліна надалі посилювати військову, економічну та гуманітарну допомогу.

На цій посаді Єґер замінить Анку Фельдгузен, яка була послом Німеччини в Україні з липня 2019 року. В 2020-му вона отримала орден "За заслуги" ІІІ ступеня за вагомий особистий внесок у зміцнення міжнародного авторитету України, розвиток міждержавного співробітництва і плідну громадську діяльність.

  • Німеччина анонсувала на саміті НАТО у Вільнюсі новий пакет для ЗСУ на 700 млн євро: там дві пускових установки ЗРК Patriot з арсеналу бундесверу, ще 25 танків Leopard (модель не уточнюється), 20 000 снарядів, 40 БМП Marder, засоби протидії БПЛА та розвідувальні дрони.
  • Також у липні Бундестаг схвалив закупівлю боєприпасів для українських САУ PzH 2000 і танків Leopard 2.
  • 13 липня уряд Німеччини оголосив про новий пакет допомоги Україні — там IRIS-T, Gepard, снаряди, мости та інше.
Оксана Житнюк
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НімеччинапосолМартін Єґер
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