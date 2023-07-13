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Уряд Шольца показав новий пакет допомоги Україні — там IRIS-T, Gepard, снаряди, мости та інше

Этот материал также доступен на русском
13.07.2023, 14:18
Уряд Шольца показав новий пакет допомоги Україні — там IRIS-T, Gepard, снаряди, мости та інше - Фото
ЗРК IRIS-T SLM (фото — Міноборони)

Уряд канцлера ФРН Олафа Шольца показав публічну частину нового пакету військової допомоги Україні, який вже передано Силам оборони. Він включає техніку для нових зенітних ракетних комплексів IRIS-T SLM, важку транспортну техніку, ще "зенітки" проти Shahed-136 та інших дронів, боєприпаси та інше.

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У новому пакеті допомоги від 13 липня 2023 року:

→ 10 пунктів керування вогнем для ЗРК IRIS-T SLM;
→ 10 прицільних лазерних установок для ЗРК IRIS-T SLM;
→ шість самохідних зенітних установок Gepard (раніше 34);
→ ще 6000 боєприпасів для Gepard;
→ 3230 снарядів калібру 155 мм (раніше 24 000);
→ 1184 постріли 155-міліметрових димових боєприпасів;
→ 24 192 боєприпаси калібру 40 мм (раніше 83 520);
→ мостоукладач Beaver (раніше передано дев'ять);
→ міст для Beaver (раніше чотири);
→ сідельний тягач 8x8 HX81 (раніше 31);
→ чотири напівпричепи (раніше 23);
→ два комплекти запчастин для дронів Vector;
→ п'ять патрульних позашляховиків (раніше 154).

Щодо частин комплексу IRIS-T SLM у Повітряних силах на запит LIGA.net вирішили не вдавалися в деталі.

У розділі "Що готується до передання/передається" оновлень немає.

  • Німеччина анонсувала на саміті НАТО у Вільнюсі новий пакет для ЗСУ на 700 млн євро: там дві пускових установки ЗРК Patriot з арсеналу бундесверу, ще 25 танків Leopard (модель не уточнюється), 20 000 снарядів, 40 БМП Marder, засоби протидії БПЛА та розвідувальні дрони.
  • Також у липні Бундестаг схвалив закупівлю боєприпасів для українських САУ PzH 2000 і танків Leopard 2.
  • Газета Handelsblatt повідомила, що Німеччина нібито виходить з угоди про ремонт танків Leopard для ЗСУ у Польщі. Саме тоді, коли Силам оборони терміново потрібні ремонти.
  • Подивіться на фото із Запорізького напрямку: цей німець "вибивав" Leopard 2 для України, а сьогодні він приїхав та побачив їх на фронті.
Євген Пилипенко
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