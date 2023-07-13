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Правительство Шольца показало новый пакет помощи ВСУ — там IRIS-T, Gepard, снаряды, мосты

Цей матеріал також доступний українською
13.07.2023, 14:18
Правительство Шольца показало новый пакет помощи ВСУ — там IRIS-T, Gepard, снаряды, мосты - Фото
ЗРК IRIS-T SLM (фото — Минобороны)

Правительство канцлера ФРГ Олафа Шольца показало публичную часть нового пакета военной помощи Украине, который уже передан Силам обороны. Он включает технику для новых зенитных ракетных комплексов IRIS-T SLM, тяжелую транспортную технику, еще "зенитки" против Shahed-136 и других дронов, боеприпасы и другое.

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В новом пакете помощи от 13 июля 2023 года:

→ 10 пунктов управления огнем для ЗРК IRIS-T SLM;
→ 10 лазерных прицельных установок для ЗРК IRIS-T SLM;
→ шесть самоходных зенитных установок Gepard (ранее 34);
→ еще 6000 боеприпасов для Gepard;
→ 3230 снарядов калибра 155 мм (ранее 24 000);
→ 1184 выстрела 155-миллиметровых дымовых боеприпасов;
→ 24 192 боеприпаса калибра 40 мм (ранее 83 520);
→ мостоукладчик Beaver (ранее передано девять);
→ мост для Beaver (ранее четыре);
→ седельный тягач 8x8 HX81 (ранее 31);
→ четыре полуприцепа (ранее 23);
→ два комплекта запчастей для дронов Vector;
→ пять патрульных внедорожников (ранее 154).

Насчет частей комплекса IRIS-T SLM в Воздушных силах по запросу LIGA.net предпочли не вдаваться в детали.

В разделе "Что готовится к передаче/передается" обновлений нет.

  • Германия анонсировала на саммите НАТО в Вильнюсе новый пакет для ВСУ на 700 млн евро: там две пусковые установки ЗРК Patriot из арсенала бундесвера, еще 25 танков Leopard (модель не уточняется), 20 000 снарядов, 40 БМП Marder, средства противодействия беспилотникам и разведывательные БПЛА.
  • Также в июле Бундестаг одобрил закупку боеприпасов для украинских САУ PzH 2000 и танков Leopard 2.
  • Газета Handelsblatt сообщила, что Германия якобы выходит из соглашения о ремонте танков Leopard для ВСУ в Польше. Как раз тогда, когда Силам обороны срочно нужны ремонты.
  • Посмотрите на фото с Запорожского направления: этот немец "выбивал" Leopard 2 для Украины, а сегодня он приехал и увидел их на фронте.
Евгений Пилипенко
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