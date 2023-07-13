Правительство Шольца показало новый пакет помощи ВСУ — там IRIS-T, Gepard, снаряды, мосты

Правительство канцлера ФРГ Олафа Шольца показало публичную часть нового пакета военной помощи Украине, который уже передан Силам обороны. Он включает технику для новых зенитных ракетных комплексов IRIS-T SLM, тяжелую транспортную технику, еще "зенитки" против Shahed-136 и других дронов, боеприпасы и другое.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

В новом пакете помощи от 13 июля 2023 года:

→ 10 пунктов управления огнем для ЗРК IRIS-T SLM;

→ 10 лазерных прицельных установок для ЗРК IRIS-T SLM;

→ шесть самоходных зенитных установок Gepard (ранее 34);

→ еще 6000 боеприпасов для Gepard;

→ 3230 снарядов калибра 155 мм (ранее 24 000);

→ 1184 выстрела 155-миллиметровых дымовых боеприпасов;

→ 24 192 боеприпаса калибра 40 мм (ранее 83 520);

→ мостоукладчик Beaver (ранее передано девять);

→ мост для Beaver (ранее четыре);

→ седельный тягач 8x8 HX81 (ранее 31);

→ четыре полуприцепа (ранее 23);

→ два комплекта запчастей для дронов Vector;

→ пять патрульных внедорожников (ранее 154).

Насчет частей комплекса IRIS-T SLM в Воздушных силах по запросу LIGA.net предпочли не вдаваться в детали.

В разделе "Что готовится к передаче/передается" обновлений нет.

Германия анонсировала на саммите НАТО в Вильнюсе новый пакет для ВСУ на 700 млн евро: там две пусковые установки ЗРК Patriot из арсенала бундесвера, еще 25 танков Leopard (модель не уточняется), 20 000 снарядов, 40 БМП Marder, средства противодействия беспилотникам и разведывательные БПЛА.

Также в июле Бундестаг одобрил закупку боеприпасов для украинских САУ PzH 2000 и танков Leopard 2.

Газета Handelsblatt сообщила, что Германия якобы выходит из соглашения о ремонте танков Leopard для ВСУ в Польше. Как раз тогда, когда Силам обороны срочно нужны ремонты.

Посмотрите на фото с Запорожского направления: этот немец "выбивал" Leopard 2 для Украины, а сегодня он приехал и увидел их на фронте.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.