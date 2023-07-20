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В Украине начинает работу новый посол Германии. Говорит, Берлин готов усиливать помощь ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2023, 20:23
В Украине начинает работу новый посол Германии. Говорит, Берлин готов усиливать помощь ВСУ - Фото
Мартин Егер (Фото - МИД)

В Украине начинает работу новый посол Германии Мартин Егер. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

Сегодня, 20 июля, заместитель министра иностранных дел Евгений Перебийнис принял копии верительных грамот (это документ, с помощью которого осуществляется аккредитация дипломатического представителя. – ред.) у новоназначенного посла Германии в Украине Мартина Егера.

Перебийнис проинформировал Егера об актуальной ситуации в Украине в условиях противодействия российской агрессии и отметил важность полученной масштабной помощи от Германии.

Егер заверил в неизменной поддержке Германией суверенитета и территориальной целостности Украины, а также подчеркнул готовность Берлина в дальнейшем усиливать военную, экономическую и гуманитарную помощь.

На этой должности Егер заменит Анку Фельдгузен, которая была послом Германии в Украине с июля 2019 года. В 2020-м она получила орден "За заслуги" ІІІ степени за весомый личный вклад в укрепление международного авторитета Украины, развитие межгосударственного сотрудничества и плодотворную общественную деятельность.

  • Германия анонсировала на саммите НАТО в Вильнюсе новый пакет для ВСУ на 700 млн евро: там две пусковые установки ЗРК Patriot из арсенала бундесвера, еще 25 танков Leopard (модель не уточняется), 20 000 снарядов, 40 БМП Marder, средства противодействия БПЛА и разведывательные дроны.
  • Также в июле Бундестаг одобрил закупку боеприпасов для украинских САУ PzH 2000 и танков Leopard 2.
  • 13 июля правительство Германии объявило о новом пакете помощи Украине — там IRIS-T, Gepard, снаряды, мосты и прочее.
Оксана Житнюк
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ГерманияпосолМартин Егер
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