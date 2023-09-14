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Эрдоган назначил нового посла Турции в Украине

Цей матеріал також доступний українською
14.09.2023, 18:03
Эрдоган назначил нового посла Турции в Украине - Фото
Мустафа Левент Билген (Фото - скриншот из видео)

Обязанности посла Турции в Украине возложены на Мустафу Левента Билгена, говорится в опубликованном официальном сообщении о назначении.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил назначение на должность посла в Украине – им стал кадровый дипломат Мустафа Левент Билген.

С 2007 по 2009 годы Билген был специальным советником Генерального секретаря Совета национальной безопасности Турции. Затем возглавлял посольства Турции в Канаде и США, с 2014 по 2016 год был послом в Объединенных Арабских Эмиратах. С 2017 года работал советником Государственного департамента Турции, в 2018–2019 годах – советником декоммунизационной комиссии Палаты представителей иностранных дел. 

О том, что ожидается назначение Билгена послом Турции в Украине, стало известно 16 июля.  

Сергей Бережной
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ТурцияпосолМустафа Левент Билген
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