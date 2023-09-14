Эрдоган назначил нового посла Турции в Украине
Обязанности посла Турции в Украине возложены на Мустафу Левента Билгена, говорится в опубликованном официальном сообщении о назначении.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил назначение на должность посла в Украине – им стал кадровый дипломат Мустафа Левент Билген.
С 2007 по 2009 годы Билген был специальным советником Генерального секретаря Совета национальной безопасности Турции. Затем возглавлял посольства Турции в Канаде и США, с 2014 по 2016 год был послом в Объединенных Арабских Эмиратах. С 2017 года работал советником Государственного департамента Турции, в 2018–2019 годах – советником декоммунизационной комиссии Палаты представителей иностранных дел.
О том, что ожидается назначение Билгена послом Турции в Украине, стало известно 16 июля.
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