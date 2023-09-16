UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Эрдоган недоволен докладом Брюсселя. Угрожает "расставанием" с Евросоюзом

Цей матеріал також доступний українською
16.09.2023, 19:30
Эрдоган недоволен докладом Брюсселя. Угрожает
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: ЕРА)

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил официальному Брюсселю "расставанием" с Евросоюзом из-за критического отчета Европарламента о прогрессе переговоров о вступлении его страны в этот блок. Отвечая журналистам о его реакции на отчет за 2022 год, Эрдоган сказал, что ЕС "пытается отделиться" от Турции, пишет местное госагентство Anadolu.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Переговоры о вступлении Турции в ЕС буксуют уже много лет, однако летом 2023 года министры иностранных дел блока согласились, что нужно продвигаться дальше в отношениях с Анкарой. Между тем, ЕС не нравится все более авторитарный стиль правления Эрдогана после провальной попытки госпереворота в 2016 году.

По его словам, "в тот период, как Евросоюз предпринимает шаги по отделению от Турции, мы проведем нашу оценку этих событий, и после них можем расстаться с ЕС, если это будет необходимо".

Сегодня президент Турции вылетает на Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорке.

Читайте также: ЕС обеспокоен углублением экономических отношений Турции и России

В докладе Европарламента речь идет о том, что переговоры о вступлении Турции в ЕС не могут быть возобновлены "в нынешних обстоятельствах". Еврокомиссары выразили обеспокоенность из-за "нарушений прав человека и верховенства закона" в стране.

Европе не нравятся турецкие законы о цензуре, подавление критических голосов властью, отсутствие независимости судов, ухудшение прав женщин и другое.

Реагируя на доклад ЕС, Министерство иностранных дел Турции заявило, что он "наполнен несправедливыми обвинениями и предрассудками, основанными на дезинформации антитурецких кругов" и является "отражением обычного поверхностного и недальновидного подхода Европарламента".

Смотрите фото: Заложили киль. В Турции построят второй корвет типа ADA для нужд ВМС ВСУ

Параллельно Брюссель выступил за поиск "параллельных и реалистичных рамок" отношений Турция — Евросоюз.

По словам еврокомиссара по этому делу Начо Санчеса Амора, пишет Politico, прогресс в переговорах возможен "только тогда, когда турецкие власти проявят реальную заинтересованность в прекращении продолжающегося отступления от фундаментальных свобод и верховенства закона в стране".

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Турцияевросоюзевроинтеграцияреджеп тайип эрдоган
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 