Эрдоган недоволен докладом Брюсселя. Угрожает "расставанием" с Евросоюзом
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил официальному Брюсселю "расставанием" с Евросоюзом из-за критического отчета Европарламента о прогрессе переговоров о вступлении его страны в этот блок. Отвечая журналистам о его реакции на отчет за 2022 год, Эрдоган сказал, что ЕС "пытается отделиться" от Турции, пишет местное госагентство Anadolu.
Переговоры о вступлении Турции в ЕС буксуют уже много лет, однако летом 2023 года министры иностранных дел блока согласились, что нужно продвигаться дальше в отношениях с Анкарой. Между тем, ЕС не нравится все более авторитарный стиль правления Эрдогана после провальной попытки госпереворота в 2016 году.
По его словам, "в тот период, как Евросоюз предпринимает шаги по отделению от Турции, мы проведем нашу оценку этих событий, и после них можем расстаться с ЕС, если это будет необходимо".
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В докладе Европарламента речь идет о том, что переговоры о вступлении Турции в ЕС не могут быть возобновлены "в нынешних обстоятельствах". Еврокомиссары выразили обеспокоенность из-за "нарушений прав человека и верховенства закона" в стране.
Европе не нравятся турецкие законы о цензуре, подавление критических голосов властью, отсутствие независимости судов, ухудшение прав женщин и другое.
Реагируя на доклад ЕС, Министерство иностранных дел Турции заявило, что он "наполнен несправедливыми обвинениями и предрассудками, основанными на дезинформации антитурецких кругов" и является "отражением обычного поверхностного и недальновидного подхода Европарламента".
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Параллельно Брюссель выступил за поиск "параллельных и реалистичных рамок" отношений Турция — Евросоюз.
По словам еврокомиссара по этому делу Начо Санчеса Амора, пишет Politico, прогресс в переговорах возможен "только тогда, когда турецкие власти проявят реальную заинтересованность в прекращении продолжающегося отступления от фундаментальных свобод и верховенства закона в стране".
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