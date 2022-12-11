ЕС обеспокоен углублением экономических отношений Турции и России – Боррель
Европейский Союз считает, что Турция должна изменить свою торговую политику в отношении России и присоединиться к западным санкциям. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в письме Европарламенту, цитаты из которого в воскресенье, 11 декабря, опубликовали издание немецкой Funke Mediengruppe.
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"Турция, которая продолжает политику неприсоединения к ограничительным мерам Евросоюза против России, вызывает все большее беспокойство", – говорится в нем.
Между Евросоюзом и Турцией существует таможенный союз. Он гарантирует свободное движение товаров, включая товары двойного назначения, которые могут использоваться в военных целях. Важно, чтобы Турция не предлагала России вариантов обхода санкций, говорится в письме Борреля.
Глава европейской дипломатии напомнил, что Турция является страной-кандидатом по вступлению в ЕС. От всех государств, подавших заявление на присоединение к союзу, ожидается, что они будут придерживаться принятых ЕС мер, добавил он.
По словам Борреля, Евросоюз обеспокоен тем, что Турция поддерживает слишком тесные партнерские отношения с Россией, несмотря на развязанную Москвой войну в Украине и жесткие санкции Запада в отношении РФ.
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