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ЕС обеспокоен углублением экономических отношений Турции и России – Боррель

Цей матеріал також доступний українською
11.12.2022, 08:59
ЕС обеспокоен углублением экономических отношений Турции и России – Боррель - Фото
Жозеп Боррель (Фото - EPA)

Европейский Союз считает, что Турция должна изменить свою торговую политику в отношении России и присоединиться к западным санкциям. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в письме Европарламенту, цитаты из которого в воскресенье, 11 декабря, опубликовали издание немецкой Funke Mediengruppe.

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"Турция, которая продолжает политику неприсоединения к ограничительным мерам Евросоюза против России, вызывает все большее беспокойство", – говорится в нем.

Между Евросоюзом и Турцией существует таможенный союз. Он гарантирует свободное движение товаров, включая товары двойного назначения, которые могут использоваться в военных целях. Важно, чтобы Турция не предлагала России вариантов обхода санкций, говорится в письме Борреля.

Глава европейской дипломатии напомнил, что Турция является страной-кандидатом по вступлению в ЕС. От всех государств, подавших заявление на присоединение к союзу, ожидается, что они будут придерживаться принятых ЕС мер, добавил он.

По словам Борреля, Евросоюз обеспокоен тем, что Турция поддерживает слишком тесные партнерские отношения с Россией, несмотря на развязанную Москвой войну в Украине и жесткие санкции Запада в отношении РФ.

Андрій Водяний
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Жозеп Боррель санкции против рф Турция евросоюз
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