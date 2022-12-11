ЕС обеспокоен углублением экономических отношений Турции и России – Боррель

Европейский Союз считает, что Турция должна изменить свою торговую политику в отношении России и присоединиться к западным санкциям. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в письме Европарламенту, цитаты из которого в воскресенье, 11 декабря, опубликовали издание немецкой Funke Mediengruppe.

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"Турция, которая продолжает политику неприсоединения к ограничительным мерам Евросоюза против России, вызывает все большее беспокойство", – говорится в нем.

Между Евросоюзом и Турцией существует таможенный союз. Он гарантирует свободное движение товаров, включая товары двойного назначения, которые могут использоваться в военных целях. Важно, чтобы Турция не предлагала России вариантов обхода санкций, говорится в письме Борреля.

Глава европейской дипломатии напомнил, что Турция является страной-кандидатом по вступлению в ЕС. От всех государств, подавших заявление на присоединение к союзу, ожидается, что они будут придерживаться принятых ЕС мер, добавил он.

По словам Борреля, Евросоюз обеспокоен тем, что Турция поддерживает слишком тесные партнерские отношения с Россией, несмотря на развязанную Москвой войну в Украине и жесткие санкции Запада в отношении РФ.

Турция не признает незаконную аннексию Россией украинских территорий, но рассчитывает на завершение войны мирным путем.

Власти Турции считают, что агрессивная война России против Украины военной победой не закончится.

28 ноября Эрдоган заявил, что обмен пленными и зерно "показали возможность урегулирования разногласий".

Андрій Водяний

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