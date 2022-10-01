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Турция не признает незаконную аннексию Россией украинских территорий

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01.10.2022, 08:29
Турция не признает незаконную аннексию Россией украинских территорий - Фото
Реджеп Тайип Эрдоган (Скриншот видео)

Турция не признает незаконную аннексию Россией временно оккупированных территорий Украины. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции.

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В заявлении МИД напомнили, что Турция не признала аннексию Крыма Россией на нелегитимном референдуме, проведенном в 2014 году, и каждый раз подчеркивала свою твердую поддержку территориальной целостности, независимости и суверенитета Украины.

"В соответствии с этой позицией, которую мы заняли в 2014 году, мы отвергаем решение России аннексировать Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области Украины", – заявили в Турции.

В МИД подчеркнули, что Турция не может принять решение России, которое является грубым нарушением установленных принципов международного права.

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Наталія Медведєва
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война аннексия Турция
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