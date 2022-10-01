Турция не признает незаконную аннексию Россией украинских территорий
Турция не признает незаконную аннексию Россией временно оккупированных территорий Украины. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции.
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В заявлении МИД напомнили, что Турция не признала аннексию Крыма Россией на нелегитимном референдуме, проведенном в 2014 году, и каждый раз подчеркивала свою твердую поддержку территориальной целостности, независимости и суверенитета Украины.
"В соответствии с этой позицией, которую мы заняли в 2014 году, мы отвергаем решение России аннексировать Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области Украины", – заявили в Турции.
В МИД подчеркнули, что Турция не может принять решение России, которое является грубым нарушением установленных принципов международного права.
- 30 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил "российскими" временно оккупированные территории Украины.
- Президент США Джо Байден заявил, что Украина должна вернуть все свои территории, Соединенные Штаты поддержат оружием.
- Лидеры стран Европейского совета заявили, что не признают и никогда не признают организованные россиянами псевдореферендумы и объявленную Путиным незаконную аннексию.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что никто из членов Альянса не признает и не намерен признавать "российскими" временно оккупированные регионы Украины.
- Россия наложила вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, осуждающую заявленную Россией "аннексию" временно оккупированных украинских территорий.
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