Столтенберг: Для всех членов НАТО Донецк, Луганск, Херсон, Запорожье и Крым – это Украина

Никто из членов НАТО не признает и не намерен признавать "российскими" регионы Украины, об аннексии которых заявил российский диктатор Владимир Путин. Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал во вступительной части внеочередного брифинга.

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Столтенберг назвал заявления Кремля "самой крупной попыткой аннексии в Европе со времен Второй мировой войны" и отметил, что площадь оккупированных Россией территорий Украины сопоставима с площадью Португалии.

Генсек НАТО заявил, что псевдореферендумы, срежиссированные Москвой, прошли с полным пренебрежением принципами международного права, и что такой захват территорий, безусловно, незаконен и нелегитимен.

"Никто из союзников по НАТО не признает и никогда не признает никакую из этих территорий частью России", – сказал Столтенберг.

"Донецк – это Украина, Луганск – это Украина, Херсон – это Украина, Запорожье – это Украина, точно так же, как Крым – это Украина", – подчеркнул он.

30 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил российскими временно оккупированные территории Украины.

На созванном Владимиром Зеленским срочном заседании СНБО рассмотрели вопрос об очередных покушениях на аннексию территории Украины и обеспечении коллективной безопасности Украины и евроатлантического пространства.

Украина подала официальную заявку на ускоренное вступление в НАТО.

Сергій Бережний

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