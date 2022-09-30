UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Столтенберг: Для всех членов НАТО Донецк, Луганск, Херсон, Запорожье и Крым – это Украина

Цей матеріал також доступний українською
30.09.2022, 20:04
Столтенберг: Для всех членов НАТО Донецк, Луганск, Херсон, Запорожье и Крым – это Украина - Фото
Йенс Столтенберг (фото – скриншот из видео)

Никто из членов НАТО не признает и не намерен признавать "российскими" регионы Украины, об аннексии которых заявил российский диктатор Владимир Путин. Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал во вступительной части внеочередного брифинга.     

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Столтенберг назвал заявления Кремля "самой крупной попыткой аннексии в Европе со времен Второй мировой войны" и отметил, что площадь оккупированных Россией территорий Украины сопоставима с площадью Португалии.

Генсек НАТО заявил, что псевдореферендумы, срежиссированные Москвой, прошли с полным пренебрежением принципами международного права, и что такой захват территорий, безусловно, незаконен и нелегитимен.

"Никто из союзников по НАТО не признает и никогда не признает никакую из этих территорий частью России", – сказал Столтенберг.

"Донецк – это Украина, Луганск – это Украина, Херсон – это Украина, Запорожье – это Украина, точно так же, как Крым – это Украина", – подчеркнул он.

  • 30 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил российскими временно оккупированные территории Украины.
  • На созванном Владимиром Зеленским срочном заседании СНБО рассмотрели вопрос об очередных покушениях на аннексию территории Украины и обеспечении коллективной безопасности Украины и евроатлантического пространства.
  • Украина подала официальную заявку на ускоренное вступление в НАТО.
Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
владимир путин нато йенс столтенберг псевдореферендумы
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 