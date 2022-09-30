Президент Владимир Зеленский назвал "очередным фарсом" объявление в Москве "российскими" временно оккупированных украинских территорий. Об этом он сказал в своем видеообращении.

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"В Москве сегодня состоялся какой-то там очередной, честно говоря, фарс. Что-то там отмечали, что-то скандировали, пели на площади, говорили о Запорожье, когда они сами же в Запорожье устроили такое. Нелюди. Вечная память погибшим от всех российских терактов", – сказал президент.

30 сентября российский ракетный удар в 07:30 убил в Запорожье по меньшей мере 30 человек, около 90 ранены.

После этого российский диктатор Владимир Путин объявил "российскими" временно оккупированные территории Украины, включая часть Запорожской области.

На созванном Зеленским срочном заседании Совета нацбезопасности и обороны рассмотрели вопрос об очередных попытках аннексии территории Украины.

Украина подала официальную заявку на ускоренное вступление в НАТО.

Вадим Ребрина

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