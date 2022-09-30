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Зеленский об "аннексии": В Москве сегодня состоялся очередной фарс видео

Цей матеріал також доступний українською
30.09.2022, 21:54
Владимир Зеленский (Фото - EPA)
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Президент Владимир Зеленский назвал "очередным фарсом" объявление в Москве "российскими" временно оккупированных украинских территорий. Об этом он сказал в своем видеообращении.

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"В Москве сегодня состоялся какой-то там очередной, честно говоря, фарс. Что-то там отмечали, что-то скандировали, пели на площади, говорили о Запорожье, когда они сами же в Запорожье устроили такое. Нелюди. Вечная память погибшим от всех российских терактов", – сказал президент.

  • 30 сентября российский ракетный удар в 07:30 убил в Запорожье по меньшей мере 30 человек, около 90 ранены.
  • После этого российский диктатор Владимир Путин объявил "российскими" временно оккупированные территории Украины, включая часть Запорожской области.
  • На созванном Зеленским срочном заседании Совета нацбезопасности и обороны рассмотрели вопрос об очередных попытках аннексии территории Украины.
  • Украина подала официальную заявку на ускоренное вступление в НАТО.
Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский аннексия
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