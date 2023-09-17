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Эрдоган заблокировал вступление Швеции в НАТО: Стокгольм якобы "не выполнил обещания"

Цей матеріал також доступний українською
17.09.2023, 16:24
Эрдоган заблокировал вступление Швеции в НАТО: Стокгольм якобы
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото - EPA)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеция "не выполнила данные Турции обещания" и не получит поддержки Турции для вступления в НАТО. Об этом сообщает ERR.ee.

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На пресс-конференции в Стамбуле Эрдоган сказал, что "раз террористы в Швеции продолжают под охраной полиции устраивать акции, это значит, что власти не выполняют свои обязанности".

14 сентября в Стокгольме несколько представителей Рабочей партии Курдистана, которая в Турции запрещена как террористическая, сожгли чучело Эрдогана. Акция была разрешена властями, ее охраняла полиция.   

Ранее Турция в качестве повода блокировать принятие страны в НАТО использовала разрешенные в Швеции акции с сожжением Корана.  

Накануне саммита НАТО в Вильнюсе Эрдоган заявил, что поддержит членство Швеции в Альянсе, если ЕС откроет двери для его страны, ожидающей этого десятилетиями.

16 сентября Эрдоган пригрозил официальному Брюсселю "расставанием" с Евросоюзом из-за критического отчета Европарламента по выполнению Турцией условий ее вступления в ЕС.

Сергей Бережной
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