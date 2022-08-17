Москва заявила о новом контракте с Турцией по С-400, Анкара быстро опровергла

Россия заявила 16 августа, что подписала контракт на поставку Турции дополнительных ракет ПВО, но Анкара быстро опровергла подписание нового соглашения. Об этом сообщает Bloomberg.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как отмечается, глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев заявил, что новый контракт включает в себя локальное производство в Турции компонентов российской системы противоракетной обороны С-400.

Турецкое агентство оборонных закупок SSB оперативно опровергло факт подписания второго соглашения о закупке, заявив, что с момента заключения первоначальной сделки в 2017 году условия не претерпели никаких изменений.

Как подчеркивает Bloomberg, быстрое опровержение со стороны Анкары подчеркивает меняющийся характер ее "балансирования" с момента начала вторжения России в Украину.

Турецкое правительство вооружает Киев боевыми беспилотниками, чтобы помочь ему защититься от Москвы, но воздерживается от присоединения к западным санкциям, направленным против частных лиц и госкомпаний в России.

Отмечается, что новое соглашение о покупке российских ракетных систем в разгар войны в Украине может вновь вызвать напряженность в отношениях с членами НАТО, включая США, которые по-прежнему выступают против покупки Турцией С-400.

США запретили Турции разрабатывать и получать истребители-невидимки F-35 корпорации Lockheed Martin после того, как Анкара проигнорировала требование Вашингтона и НАТО не покупать первую систему С-400 из-за потенциальных рисков для разведки.

Напряженность снизилась на саммите НАТО в июне, когда президент США Джо Байден сказал Реджепу Тайипу Эрдогану, что поддерживает продажу самолетов F-16 для модернизации ВВС Турции, после того как Анкара отказалась от возражений против присоединения Швеции и Финляндии к Альянсу.

Читайте также: Османская дипломатия. Кулеба объяснил, почему Эрдоган помогает Украине и торгует с Путиным

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.