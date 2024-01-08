Шольц просит ЕС больше вооружать ВСУ: Запланированные поставки в любом случае слишком малы

Немецкий канцлер напомнил, что Берлин запланировал выделение 8 млрд евро на военную помощь Украине в течение 2024 года

Олаф Шольц (Фото - пресс-служба немецкого правительства)

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал другие государства Евросоюза оказать большую поддержку Украине, назвав ту, которая уже запланирована, недостаточной. Об этом он заявил после встречи с премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом в Берлине, передает Handelsblatt.

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"Поставки оружия в Украину, запланированные сейчас большинством стран-членов ЕС, в любом случае слишком малы. Поэтому я призываю наших союзников в Европейском Союзе также активизировать свои усилия в пользу Украины", – сказал Шольц.

Немецкий канцлер считает, что Европа должна продемонстрировать, что она "тесно связана с Украиной, она на стороне свободы, международного права и европейских ценностей".

Он подчеркнул, что Германия сейчас является "самым сильным сторонником Украины после США" – на 2024-й предусмотрена поставка оружия и материалов от Берлина на сумму 8 млрд евро. Также есть "миллиарды" на гуманитарную и финансовую помощь, сказал канцлер.

"Однако одного вклада Германии будет недостаточно для обеспечения безопасности Украины", – добавил он.

Германия регулярно выделяет пакеты военной помощи для Украины, однако все еще отказывается передать дальнобойные ракеты Taurus.

Шольц заявлял, что причиной отказа являются "конституционные ограничения и риск эскалации войны".

Бывший канцлер Йоахим Гаук остро раскритиковал позицию немецкого правительства насчет Taurus и заявил, что не существует международного правового запрета на оказание вооруженной помощи жертве агрессии.

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