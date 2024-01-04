Германия передала Украине ЗРК Skynex и ракеты к системам ПВО IRIS-T SLM – список оружия

Украина получила от Германии дополнительные ракеты к системам ПВО IRIS-T SLM, а также боеприпасы к танкам Leorard 2A6

Комплекс ПВО Skynex (Фото: Rheinmetall)

Германия 4 января обновила список поставленной Украине военной помощи. Берлин, среди прочего, передал Киеву новую самоходную зенитную систему Skynex, а также боеприпасы к Leorard2A6 и ракеты к системам ПВО. Об этом сообщила пресс-служба правительства Германии.

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По данным ведомства, Украина получила новую зенитную самоходную установку Skynex вместе с боеприпасами. Также в пакет входят дополнительные ракеты к системам IRIS-T SLM и боеприпасы Leorard 2A6.

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Среди прочего в пакет вошли:

→ 10 БМП Marder;

→ две радиолокационных станции TRML-4D;

→ 9080 боеприпасов 155-мм;

→ два танка для разминирования WISENT;

→ один танк-мостоукладчик Biber;

→ 3350 боевых касок;

→ 30 систем обнаружения дронов;

→ 10 наземных смотровых РЛС GO1;

→ 10 грузовиков Zetros;

→ три тягача 8x8 HX81 и полуприцеп;

→ 34 других транспортных средства;

→ 305 штурмовых винтовок МК 556;

→ 0,75 млн патронов;

→ 1152 зимних маскировочных сетки.

Комплекс ПВО Skynex (Фото: Rheinmetall)

СПРАВКА В состав комплекса Skynex может входить блок управления и контроля, радар X-TAR3D и четыре артустановки Mk3. Дистанция поражения цели – до 3 км, программируемые снаряды от 35-мм пушки не подвержены действию средств вражеской РЭБ, в отличие от зенитных ракет. Функционал Skynex позволяет уничтожать не только дроны-камикадзе врага, но и крылатые ракеты. В состав комплекса Skynex может входить блок управления и контроля, радар X-TAR3D и четыре артустановки Mk3. Дистанция поражения цели – до 3 км, программируемые снаряды от 35-мм пушки не подвержены действию средств вражеской РЭБ, в отличие от зенитных ракет. Функционал Skynex позволяет уничтожать не только дроны-камикадзе врага, но и крылатые ракеты.

18 декабря 2023 года крупнейший оборонный концерн Rheinmetall получил от правительства Германии очередной заказ на артиллерийские боеприпасы для Украины.

22 декабря Германия передала Украине новый пакет военной помощи: три зенитные самоходные установки Gepard, боеприпасы, дроны и спецтехника.

28 декабря стало известно, что правительство Германии в 2024 году предоставит Украине военную поддержку на сумму 8 млрд евро, а также продолжит "активную кампанию" за одобрение в начале года пакета помощи на сумму 50 млрд евро на уровне Евросоюза.

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