Германия передала Украине ЗРК Skynex и ракеты к системам ПВО IRIS-T SLM – список оружия
Германия 4 января обновила список поставленной Украине военной помощи. Берлин, среди прочего, передал Киеву новую самоходную зенитную систему Skynex, а также боеприпасы к Leorard2A6 и ракеты к системам ПВО. Об этом сообщила пресс-служба правительства Германии.
По данным ведомства, Украина получила новую зенитную самоходную установку Skynex вместе с боеприпасами. Также в пакет входят дополнительные ракеты к системам IRIS-T SLM и боеприпасы Leorard 2A6.
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Среди прочего в пакет вошли:
→ 10 БМП Marder;
→ две радиолокационных станции TRML-4D;
→ 9080 боеприпасов 155-мм;
→ два танка для разминирования WISENT;
→ один танк-мостоукладчик Biber;
→ 3350 боевых касок;
→ 30 систем обнаружения дронов;
→ 10 наземных смотровых РЛС GO1;
→ 10 грузовиков Zetros;
→ три тягача 8x8 HX81 и полуприцеп;
→ 34 других транспортных средства;
→ 305 штурмовых винтовок МК 556;
→ 0,75 млн патронов;
→ 1152 зимних маскировочных сетки.
- 18 декабря 2023 года крупнейший оборонный концерн Rheinmetall получил от правительства Германии очередной заказ на артиллерийские боеприпасы для Украины.
- 22 декабря Германия передала Украине новый пакет военной помощи: три зенитные самоходные установки Gepard, боеприпасы, дроны и спецтехника.
- 28 декабря стало известно, что правительство Германии в 2024 году предоставит Украине военную поддержку на сумму 8 млрд евро, а также продолжит "активную кампанию" за одобрение в начале года пакета помощи на сумму 50 млрд евро на уровне Евросоюза.
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