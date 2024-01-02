У ЗСУ залишилось мало справних танків Leopard, треба щось робити – депутат Бундестагу

За словами представників ремонтної майстерні в Литві, зараз ремонт триває дуже довго, оскільки не вистачає потрібних запчастин

Leopard 1 (Скриншот з відео)

Депутат Бундестагу від Партії зелених Себастьян Шефер заявив, що з тих танків Leopard, які Німеччина передала Україні, лише кілька наразі придатні для використання на полі бою. Його цитує Der Spiegel.

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Журналісти пишуть, що з таким повідомленням Шефер як експерт з питань оборонного бюджету звернувся до оборонних компаній Rheinmetall і Krauss-Maffei Wegmann.

"На жаль, Україна все ще може використовувати лише дуже невелику кількість бойових танків, які були передані", – сказав політик.

За словами представників ремонтної майстерні в Литві, зараз ремонт триває дуже довго, оскільки їм не вистачає потрібних запчастин.

Шефер разом із міністром оборони Борисом Пісторіусом відвідав цей завод перед Різдвом. У своїх листах до оборонних компаній депутат зазначає, що існує "нагальна потреба вжити заходів" для швидкого поліпшення ситуації із запчастинами.

Він також зауважив, що українські військові спробували самі відремонтувати танки, але це нібито призвело до "ще більшого ушкодження".

Тому, додав німецький депутат, потрібно з'ясувати, чи можна запобігти виникненню таких ситуацій шляхом кращої підготовки механіків або надання додаткових інструкцій, а також чи можна проводити ремонти безпосередньо в Україні.

20 вересня 2023 року Україна відмовилася від бракованих "леопардів". Військовослужбовці помітили дефекти під час передавання бойових машин у Жешуві.

За два дні після цього міністр оборони Данії Трольс Лунд Поульсен у пояснювальній записці констатував, що у 12 з 20 переданих Україні танків Leopard 1A5 виявили дефекти.

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