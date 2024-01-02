У ВСУ осталось мало исправных танков Leopard, нужно что-то делать – депутат Бундестага

По словам представителей ремонтной мастерской в Литве, сейчас ремонт длится очень долго, поскольку не хватает нужных запчастей

Leopard 1 (Скриншот с видео)

Депутат Бундестага от партии Зеленых Себастьян Шефер заявил, что из тех танков Leopard, которые Германия передала Украине, лишь несколько пригодны для использования на поле боя. Его цитирует Der Spiegel.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Журналисты пишут, что с таким сообщением Шефер как эксперт по оборонному бюджету обратился в оборонные компании Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann.

"К сожалению, Украина все еще может использовать лишь очень небольшое количество переданных боевых танков", – сказал политик.

По словам представителей ремонтной мастерской в Литве, сейчас ремонт длится очень долго, поскольку им не хватает нужных запчастей.

Шефер вместе с министром обороны Борисом Писториусом посетил этот завод перед Рождеством. В своих письмах к оборонным компаниям депутат отмечает, что существует "серьезная потребность принять меры" для быстрого улучшения ситуации с запчастями.

Он также отметил, что украинские военные попытались сами отремонтировать танки, но это якобы привело к "еще большему повреждению".

Поэтому, добавил немецкий депутат, нужно выяснить, можно ли предотвратить возникновение таких ситуаций путем лучшей подготовки механиков или предоставления дополнительных инструкций, а также можно ли проводить ремонты непосредственно в Украине.

20 сентября 2023 Украина отказалась от бракованных "леопардов". Военнослужащие заметили дефекты при передаче боевых машин в Жешуве.

Через два дня после этого министр обороны Дании Трольс Лунд Поульсен в пояснительной записке констатировал, что у 12 из 20 переданных Украине танков Leopard 1A5 обнаружили дефекты.

Читайте также: Берлин заказал у Rheinmetall "леопарды" для Украины на 2024 год: что в контракте