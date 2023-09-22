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Министр обороны Дании признал, что часть танков Leopard прибыла в Украину с дефектами

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2023, 15:54
Министр обороны Дании признал, что часть танков Leopard прибыла в Украину с дефектами - Фото
Leopard 1A5 Дании (Скриншот)

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен в пояснительной записке констатировал, что у 12 из 20 переданных Украине танков Leopard 1A5 обнаружили дефекты. С документом ознакомились журналисты информагентства TV2.

Министр признал, что только в 10 танках, уже находящихся в Украине, есть мелкие неисправности. По его словам, их уже устраняют украинцы.

Также министр сообщил, что еще 10 немецких танков Leopard 1A5 находятся в Польше. Отмечается, что два из этих танков имеют серьезные дефекты.

В Украине нет инженеров, которые могли бы исправить такие дефекты, поэтому немецкая компания FFG, отвечающая за восстановление танков в Германии, начнет ремонт уже на следующей неделе, пишут журналисты.

  • Дания передаст Украине 15 модернизированных советских танков Т-72ЕА и 30 немецких машин Leopard 1, заявили в Минобороны 19 сентября.
  • 21 сентября Швеция передала Украине 10 танков Stridsvagn 122, являющихся модернизированным аналогом немецких Leopard 2А5.

Читайте также: Der Spiegel: Украина отказалась от бракованных немецких танков Leopard. Это уже второй случай

Милана Головань
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войнаданиятанкLeopard
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