Украина получит еще 15 советских танков Т-72ЕА и 30 немецких Leopard 1. Их передает Дания

Дания передаст Украине 15 модернизированных советских танков Т-72ЕА и 30 немецких машин Leopard 1. Об этом заявил министр обороны страны Троэльс Лунд Поульсен во время заседания в формате "Рамштайн", цитирует его Nyheder.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, страна заключила соглашение на передачу Украине еще 45 танков — это часть пакета военной помощи в 5,8 млрд датских крон.

Отмечается, что Т-72ЕА могут быть немедленно переданы Силам обороны, когда для Leopard 1 требуется подготовка.

Ранее Дания купила и передала Украине 100 танков Leopard 1 в сотрудничестве с Германией и Нидерландами, передана лишь часть, другие находятся в пути.

Первый десяток танков Leopard 1A5 Силы обороны Украины получили от Германии в июле 2023 года.

15 июня появились сообщения, что компания Rheinmetall поставит ВСУ еще 14 основных боевых танков Leopard 2, которые оплатили Дания и Нидерланды.

30 августа Германия заявила, что передала Украине еще 10 танков Leopard 1А5.

Читайте также: С начала контрнаступления Украина потеряла всего пять танков Leopard 2 – Forbes, OSINT

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.