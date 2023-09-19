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Украина получит еще 15 советских танков Т-72ЕА и 30 немецких Leopard 1. Их передает Дания

Цей матеріал також доступний українською
19.09.2023, 12:19
Украина получит еще 15 советских танков Т-72ЕА и 30 немецких Leopard 1. Их передает Дания - Фото
Танк Leopard 1 (Фото: EPA)

Дания передаст Украине 15 модернизированных советских танков Т-72ЕА и 30 немецких машин Leopard 1. Об этом заявил министр обороны страны Троэльс Лунд Поульсен во время заседания в формате "Рамштайн", цитирует его Nyheder.

По его словам, страна заключила соглашение на передачу Украине еще 45 танков — это часть пакета военной помощи в 5,8 млрд датских крон. 

Отмечается, что Т-72ЕА могут быть немедленно переданы Силам обороны, когда для Leopard 1 требуется подготовка. 

Ранее Дания купила и передала Украине 100 танков Leopard 1 в сотрудничестве с Германией и Нидерландами, передана лишь часть, другие находятся в пути.

  • Первый десяток танков Leopard 1A5 Силы обороны Украины получили от Германии в июле 2023 года.  
  • 15 июня появились сообщения, что компания Rheinmetall поставит ВСУ еще 14 основных боевых танков Leopard 2, которые оплатили Дания и Нидерланды.
  • 30 августа Германия заявила, что передала Украине еще 10 танков Leopard 1А5.

Читайте также: С начала контрнаступления Украина потеряла всего пять танков Leopard 2 – Forbes, OSINT

Дмитрий Гриниченко
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